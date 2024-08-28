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雙虎賣廠鋪路台灣AI重鎮 達成輕資產目標

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎友達、群創。 圖／聯合報系資料照片
面板雙虎友達、群創。 圖／聯合報系資料照片

群創（3481）日前敲定出售南科四廠予台積電（2330）後，友達（2409）集團也一口氣把台南、台中后里相關工廠或部份建物賣給記憶體大廠美光，面板雙虎處分的工廠未來將成為台積電發展先進封裝重鎮，以及美光擴充高頻寬記憶體（HBM）的新基地，都是AI必要的關鍵技術與元件，讓台灣在全球AI產業地位更趨重要。

分析師表示，群創、友達的產品雖然沒有直接與AI浪潮連結，但不約而同透過活化出售廠區，成就台灣成為AI產業更重要的生產地，也成就面板雙虎自身的華麗轉身之路，並達成減輕資產少負擔目的。

群創近年來積極轉型，並且逐步展現出多元轉型的初步成果。群創董事長洪進揚表示，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。

隨著去年關閉的台南四廠（5.5代面板廠），將出售予台積電入帳約147億元的處分利益，挹注完成二度減資的群創2024年大步邁向轉虧為盈之路。

友達宣布將朝向「輕資產、低耗能」的製造模式，投資聚焦智慧移動的垂直場域及Micro LED兩大領域。目標將在2027年達成非純面板事業營收占比過半，讓友達將不再是一家純面板廠，並脫離面板產業劇烈的景氣循環影響。

友達董事長彭双浪強調，友達將不再是純面板公司，而是由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利的目標。


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