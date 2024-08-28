蘋果拍板秋季新品發表會 和碩唱旺秋收消費潮

蘋果拍板於美西時間9月9日上午10時舉辦秋季新品發表會，市場預料iPhone 16系列新機將亮相。對此，iPhone主力代工廠和碩（4891）董事長童子賢昨（27）日表示，不評論單一客戶及產品，重申科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的慣例，品牌廠新品發表大多落在秋天，通常都會帶動一波消費潮，看好下半年產業市況。

童子賢昨日出席2024創投年會後受訪，釋出以上訊息。他強調，秋天是收割的季節，很多科技廠上、下半年營收比重呈現45：55的狀況，尤其是8、9月之後的秋冬比重相當高，看好未來半年產業會有一波不錯的熱潮。

據了解，和碩今年在iPhone 16系列新機當中，主要操刀iPhone 16 Plus機型，並負責部分iPhone 16 Pro代工訂單，目前旗下工廠正全力衝刺量產。

值得一提的是，由於和碩將中國大陸iPhone生產重鎮昆山世碩廠主導權交予陸廠立訊精密，因此今年也是第一次iPhone新機仍由和碩集團接單，但除了和碩工廠自行組裝外，部分iPhone訂單也將由立訊主導的世碩生產，呈現雙軌制代工形式。

昆山世碩廠去年底透過現金增資的方式，引進立訊旗下的立臻精密製造資金，之後世碩由立訊主導。目前和碩仍持有世碩37.5%股權；由於採用和碩接單模式，因此今年iPhone 16系列新機整體營收相比過往不會有太大改變，但在獲利方面則會依據持股比率認列。