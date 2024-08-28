蘋果拍板秋季新品發表會 新iPad mini可能驚喜現身

蘋果拍板秋季新品發表會時間之際，傳出通路端iPad mini 6庫存告急，外界預料iPad mini 7可能也會在本次發表會亮相，仁寶（2324）為iPad mini主力代工廠，將大啖睽違三年的規格大升級商機。

iPad mini 6傳在許多門市出現庫存不足的狀況，彭博記者葛曼披露，蘋果內部已將iPad mini 6歸類為「供應受限」的產品，暗示下一代產品即將到來。

不過，iPad mini 7的具體發布時間仍是未知數。市場也有傳聞指出，蘋果將於10月舉行第二場新品發表會，主角之一為採用M4晶片的新Mac，屆時iPad mini 7可能也會同步亮相。

蘋果iPad mini產品線於2021年9月全面更新，也是蘋果2012年推出該產品線以來，最大的一次規格變革，iPad mini 6採用平面機身中框設計，捨棄Lightning、改用USB-C連接埠，且支援Apple Pencil 2。

蘋果此次傳出iPad mini 7晶片將升級為A17仿生晶片，確保能支援Apple Intelligence功能。