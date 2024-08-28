i16 9月10日亮相…暗示AI是主秀 台鏈旺季來了

蘋果26日發出媒體邀請函，將於美西時間9月9日上午10時（台北時間9月10日凌晨1時）舉辦秋季新品發表會，預料iPhone 16系列新機、新款AirPods與全新Apple Watch等產品都將亮相。隨蘋果新品發表會時間拍板，宣告台積電、鴻海、大立光等蘋概股旺季同步啟動。

蘋果這次發表會主題為「閃耀時刻」（It's Glowtime），邀請函上為閃耀著各種顏色光暈的蘋果標誌。

市場推估，蘋果邀請函圖像可能是指涉重新設計後的Siri語音助理納入AI功能，會在用戶與Siri互動時，讓iPhone螢幕的邊緣更加明亮，隱約透露AI就是此次發表會的主軸。

蘋果秋季新品發表會概況

此前，業界盛傳蘋果會在美西時間9月10日舉辦秋季新品發表會，如今比預期提前一天。

彭博資訊引述知情人士指出，蘋果之前一直在為9月10日舉行發表會做準備，考量9月10日也是美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普舉行首場電視辯論的日子，因此錯開。

一般預料，將會在本次秋季新品發表會秀出iPhone 16系列新機、新款Apple Watch Series 10、新款無線耳機AirPods 4等新品。

其中，最受矚目的當屬iPhone 16系列，預料會有iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max等四款機種，可能全面搭載A18晶片，全都能支援Apple Intelligence功能。儘管iPhone 15 Pro Max得以取用部分AI功能，但iPhone 16預料是第一款完全考量到AI的裝置。

針對目前iPhone 16系列產品準備狀況，鴻海董事長劉揚偉之前表示，不評論單一客戶與產品，不過，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。鴻海預期，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季營運將會有季增及年增的表現。

台積電董事長魏哲家之前也指出，受惠AI、智慧手機強勁需求，預期今年將是強勁成長的一年。

其他蘋果可能端出的新產品方面，外傳Apple Watch Series 10將問世，搭載更大的螢幕和更輕薄的外觀，此外，可能首次推出一款低階的塑膠表殼Apple Watch SE。

另一方面，蘋果一直傳出在準備兩款新的AirPods 4，新的低階版將取代2019年推出的AirPods，另一款取代2021年推出的中階AirPods，這兩款都將採用看起來更像AirPods Pro的新設計，中階版的AirPods將首次搭載降噪功能。