合晶將現增 籌資逾10億

矽晶圓廠合晶（6182）昨（27）日公告將進行現金增資，預計發行上限5,000萬股，並於首次發行3,000萬股，以昨日收盤價34.5元計算，市值約當10.35億元。

合晶這次現金增資主要用途是購置研發設備及相關資本支出，對股本稀釋比例為5.56％。

在營運方面，合晶累計今年前七月合併營收49.95億元，年減18.4％，不過，第2季營收季增逾一成，在目前市況中，法人預期，合晶本季營運有機會與第2季相當。合晶累計今年上半年每股純益0.01元。

合晶是矽晶圓產業中少數在兩岸都有布局的供應商，已展開兩岸擴產計畫，目前在彰化二林與河南鄭州正進行產能擴充。

合晶強調，該公司的定位清楚，就是要做差異化，不只是市場差異化，在產品與技術面也要差異化。該公司在兩岸擴建12吋廠，彰化二林新廠的產能會規劃供應給國際客戶，另外，鄭州廠二期的產能則會供應給當地客戶。合晶的二林新廠與鄭州廠二期的最大月產能預計都會各超過20萬片，並都規劃於2026年量產。