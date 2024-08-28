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和碩董座童子賢：下一波戰略物資在AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）董事長童子賢昨（27）日出席2024創投年會並發表演說，童子賢預言，未來石油將逐漸弱勢，下一波戰略物資在AI，隨著電力重要性提高，新能源將在未來50年帶來財富與國際勢力重分配。

童子賢昨以「投資台灣 產業發展新布局」為題演講，他再次提到核能，並強調能源有韌性、國家才會有韌性，電力即是國力。

童子賢在會中反問台下聽眾，「21世紀的關鍵產業是什麼？」他認為，半導體已是新戰略物資，但下一波戰略物資在AI，並將在未來十年帶動IT產業，大量提升人類生產力，創造新的財富。

他進一步表示，AI會帶來創新產業潮，但AI的核心可能會被少數重要平台業者掌握，且AI也加強了現代既有的強權力量。但從台灣的角度來看，台灣在AI產業占有有利位置，應該要持續地去創造條件。

AI 童子賢

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