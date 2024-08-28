台廠工具機供應鏈…製造業之母 變身科技推手
傳產變身科技廠！台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希指出，台廠工具機供應鏈近幾年積極轉型，未來在半導體、AI及機器人發展不僅不會缺席，也將扮演關鍵角色，甚至是下世代半導體製程的橋樑，預期將從製造業之母變身為科技業推手。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台，刮起半導體、智慧製造及AI機器人旋風。稍早剛結束的台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展，不但參展規模創新高，更吸引逾30萬人次觀展，商機可期。
緊接著半導體展接棒登場，兩項大展都有不少工具機供應鏈大廠參展，各擁利基，營運題材也跟著大爆發。
柯拔希指出，台灣工具機產業近幾年積極發展高值化產品，跨領域佈局半導體設備，打入全球半導體供應鏈，瞄準國際市場、搶攻「國產機台替代進口」也為營運帶來新成長動能。
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今年也組織會員廠商，積極成立了工具機智慧團隊參展，以應對全球製造業的數位轉型及綠色轉型趨勢。
台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，這個智慧團隊以「Smart 、Manufacturing、AI.、Realization及Technology」為核心價值，致力於提供半導體產業全方位的生態系解決方案。團隊主要聚焦於如何透過先進的製造技術和人工智慧來實現製造過程的智能化和自動化，並應用最新的數位製造技術，包括物聯網（IoT）、大數據分析、雲端計算等。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言