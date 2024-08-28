台廠工具機供應鏈…製造業之母 變身科技推手

傳產變身科技廠！台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希指出，台廠工具機供應鏈近幾年積極轉型，未來在半導體、AI及機器人發展不僅不會缺席，也將扮演關鍵角色，甚至是下世代半導體製程的橋樑，預期將從製造業之母變身為科技業推手。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台，刮起半導體、智慧製造及AI機器人旋風。稍早剛結束的台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展，不但參展規模創新高，更吸引逾30萬人次觀展，商機可期。

緊接著半導體展接棒登場，兩項大展都有不少工具機供應鏈大廠參展，各擁利基，營運題材也跟著大爆發。

柯拔希指出，台灣工具機產業近幾年積極發展高值化產品，跨領域佈局半導體設備，打入全球半導體供應鏈，瞄準國際市場、搶攻「國產機台替代進口」也為營運帶來新成長動能。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今年也組織會員廠商，積極成立了工具機智慧團隊參展，以應對全球製造業的數位轉型及綠色轉型趨勢。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，這個智慧團隊以「Smart 、Manufacturing、AI.、Realization及Technology」為核心價值，致力於提供半導體產業全方位的生態系解決方案。團隊主要聚焦於如何透過先進的製造技術和人工智慧來實現製造過程的智能化和自動化，並應用最新的數位製造技術，包括物聯網（IoT）、大數據分析、雲端計算等。