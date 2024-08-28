中美晶發GDR募資百億元 以獲得充足購料資金
睽違14年後，太陽能大廠中美晶（5483）再度出手海外大募資。中美晶昨（27）日宣布，將現金增資發行新股並參與發行海外存託憑證（GDR），暫定發行4.5萬張至5.5萬張，以獲得充實購料所需資金。以中美晶昨日收盤價199元股價計算，前述股份市價約達89.55億元至109.45億元。
中美晶目前股本約58.6億元，在完成上述GDR發行後，股本稀釋比例約7.13%至8.58%。
中美晶前一次發行GDR是2010年9月時在盧森堡交易所辦理，當時每單位GDR交易價格不到3美元，共發行6,100萬個單位，表彰該公司普通股6,100萬股。
中美晶累計今年前七月合併營收463.95億元，年減2.1%，為歷年同期次高，今年上半年稅後純益35.5億元，年減27.6%，每股純益6.35元。
中美晶以旗下半導體矽晶圓大廠環球晶為營運主力，合併營收約七、八成業績來自其貢獻。同時中美晶本身看好綠電市場前景，提供太陽能電池、模組等產品，也將營運觸角延伸到電廠與綠電整合銷售等，從純製造商轉型成為再生能源整合解決方案提供者，持續開發並提升太陽能產品的性價比，加速下游系統電站的整合，並希望藉由垂直整合與多角化的經營策略，分散營運風險。
另一方面，該集團的關係企業還包括朋程、宏捷科及台特化等。
外界預期，除了環球晶正進行美國與義大利建廠，後續營運規模可望進一步擴大，先前該公司於2022年初併購德國矽晶圓廠世創未果，隨後即在2022年至2024年之間斥資千億元擴產，接下來若半導體景氣恢復，將可以準備好的產能迎接復甦的市場需求。
同時，中美晶集團進行多元布局，版圖橫跨半導體、汽車元件及再生能源，未來還有機會再度發揮併購本色，或是持續購入更多小金雞的股權，因此手上的銀彈愈充裕愈好，可供靈活調度。
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