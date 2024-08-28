宏碁強攻「那隻猴子」商機 董座陳俊聖看好硬體銷售

大陸本土自製3A級遊戲大作《黑神話：悟空》席捲全球，帶動PC品牌廠銷售及周邊板卡商機大開，宏碁（2353）在主要電商平台端出多款符合操作《黑神話：悟空》硬體規格的筆電與桌機產品，全力搶市。

宏碁董事長陳俊聖看旺相關商機，昨（27）日表示「新遊戲爆紅，多少會刺激宏碁電競硬體銷售」。

2024創投年會昨天登場，《黑神話：悟空》爆紅引動的「那隻猴子」商機成為現場另一大話題。

陳俊聖、童子賢看《黑神話：悟空》效應

陳俊聖分析，《黑神話：悟空》上市只有幾天，還看不出對電競市場的影響程度。但電競仍然是一個相當hardcore（重度使用者）的領域，而新遊戲爆紅，多少會刺激宏碁電競硬體銷售。

看好「那隻猴子」帶來的電腦換機與周邊配件更新潮可期，宏碁全力搶進，在主要電商平台強打搭載輝達（NVIDIA）RTX40以上等級顯卡，以及英特爾Core Ultra等級中央處理器（CPU）的筆電與桌機搶市，並標榜《黑神話：悟空》適用，相關產品要價動輒五、六萬元，屬於高單價產品，凸顯「那隻猴子」儼然成為PC品牌廠的「印鈔神器」。

陳俊聖指出，現在能見度到第3季，宏碁正在忙返校季需求，而Amazon Prime Day年度購物活動剛結束，接下來要準備第4季的年底假期旺季，並看好AI PC需求會先從商用市場開始，宏碁正積極準備相關產品。

和碩董座童子賢昨日也出席2024創投年會活動，被問到《黑神話：悟空》爆紅對PC產業的效益，童子賢坦言，自己不是電玩重度玩家，不清楚這個遊戲對硬體上面的需求，但從過往經驗來看，由於遊戲大作需要新的輝達顯卡，跑得才會順暢，因此，可能會活絡輝達遊戲顯卡大陸需求。

童子賢認為，無論在網路上觀賞電影戲劇或玩遊戲，都是讓消費者體驗聲光效果、動畫故事情節，但是他們也有一個特色，就是會帶動硬體的消費。



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