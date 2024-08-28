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數發部釋利多 AI百億基金…明年受理申請

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

數發部長黃彥男昨（27）日表示，向國發會爭取「加強投資AI新創實施方案」已獲100億元額度，投資範圍包含生成式AI、鑑別式AI等，目前規劃分為十年，將利用國發基金搭配投資人共同投入，最快明年初受理申請。

黃彥男昨日主持上任100日媒體茶敘，外界關注百億資金投資AI新創方案，他說明，數發部數產署規劃的加強投資AI新創實施方案已在8月9日獲得國發基金管理會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為十年，前七年投資期、後三年處分期。

黃彥男說明，數發部已啟動前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，未來也會訂出管理辦法、設立辦公室等，希望今年底完成行政程序，盼明年初就可受理投資案件的申請。

至於投資規劃，數產署副署長林俊秀表示，國發基金原本也有類似方案，未來就是新增專門投資AI新創的方案。

推動作法上，由國發基金搭配創投共同投資，原則比例為1比1，若符合政策條件時則會加碼拉高到2比1。

林俊秀也提到，創投希望可找尋有獲利潛力的對象，投資範圍包括國內AI新創與數位經濟相關企業，包含鑑別式AI、生成式AI等題材，都屬於投資AI新創的範圍，另外也因國際化需求可專案核准後進行境外轉換。至於目前規範上也希望能先以新創公司為主，因此有上市櫃公司排除條款。

數發部次長林宜敬補充，數發部已透過算力、資料、人才、資金四方面努力，由數產署建造「算力池」，目標是今年補助60家公司免費使用六周，協助這些公司發展出自己的AI應用。至於培育人才部分也會跟國科會、教育部攜手合作。

百億資金運用上，則會盡量輔導業者，舉行媒合會，幫業者接觸更多客戶，並往海外發展。

AI 國發基金

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