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英業達同意賣ZT持股

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）昨（27）日公告，針對超微（AMD）收購ZT Group， 公司擬同意簽署股份購買協議，加入賣方，交易總金額預計新台幣131.61億元，無認列處分損益，將透過其他綜合損益直接計入股東權益項下。

英業達目前仍持股ZT Systems約10%。英業達公告，將同意一同簽署超微收購ZT Group股份購買協議，處分ZT普通股及認股權，以1美元兌換新台幣32元換算，此次交易總金額預計約131.61億元，以及取得超微股票約88.4萬股。

英業達2019年即透過投資ZT Systems，切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta供應鏈，雙方攜手代工輝達（NVIDIA）GPU伺服器，英業達主要負責伺服器主機板（L6）組裝業務，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。

新台幣 英業達 超微

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