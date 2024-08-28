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中華電緊跟台積 布局德國

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信成立歐洲子公司，中華電信董事長郭水義（右）、總經理林昭陽（右二）率領經營團隊，以視訊影片方式授旗給歐洲子公司。中華電信／提供
中華電信成立歐洲子公司，中華電信董事長郭水義（右）、總經理林昭陽（右二）率領經營團隊，以視訊影片方式授旗給歐洲子公司。中華電信／提供

台積電（2330）德國廠前腳動工，台灣電信龍頭中華電信隨後趕到，中華電信昨（27）日宣布，在德國法蘭克福設立歐洲子公司，董事長郭水義表示，「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡」。中華電信的國際布局也橫跨歐、美、亞三大洲。

中華電信積極全球布局，與台積電及整體台灣資通訊產業腳步同步，當年台積電美國亞利桑納廠要複製南科廠的自動化、遠端控制、自動運輸等高度智慧化生產方式，需要4G、5G的通訊基礎建設及企業專網，就是由中華電信助攻。

台積電規劃亞利桑那州設廠初期，中華電信馬上派一組人到當地設立辦公室蹲點，後來台積電前進日本熊本廠，中華電信日本子公司也扮演關鍵角色。

中華電信去年以來就積極籌劃在歐洲設立子公司，巧合的是台積電德國廠剛動工，中華電信馬上跟進，宣布在德國法蘭克福成立歐洲子公司，並放眼整個歐盟市場，要締造國際業務的新里程碑。

中華電信歐洲子公司26日在法蘭克福成立，郭水義與總經理林昭陽率領四位執副，以視訊影片方式授旗給歐洲子公司。中華電信歐洲子公司董事長由賈仲雍擔任，中華電信國際分公司總經理陳錦洲親赴現場主持活動。

近年中華電信擴大國際布局，陸續於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南等地成立海外子公司，現在進駐歐洲，完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，是唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。

郭水義表示，德國是歐洲重要經濟中心，吸引台灣企業進駐德國，期勉歐洲子公司時刻保持「以客戶為中心」態度，在德國、歐盟建立起強大的合作夥伴關係，不斷創造新里程碑。

林昭陽表示，設立歐洲子公司是拓展海外版圖的關鍵性一步，將偕同當地夥伴與自身豐沛資源，全力滿足海外台商及當地企業所需。

中華電信指出，歐盟市場包含27個成員國，德國是歐盟第一大經濟體，是跨國企業進入歐洲市場的敲門磚，中華電信將憑藉電信及資通訊（ICT）專業技術與能力，做為台商拓展歐洲市場的後盾，更將與德國及歐洲電信商、台商及ICT業者展開合作。

中華電信 台積電

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