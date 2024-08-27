中華電信歐洲子公司成立 國際布局橫跨三大洲
中華電信今天宣布，歐洲子公司26日在德國法蘭克福正式成立，陸續完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，中華電信董事長郭水義表示，「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡」。
中華電信今天晚間發布新聞稿宣布，中華電信歐洲子公司於8月26日在德國法蘭克福正式成立，同步舉行成立茶會，郭水義、總經理林昭陽與4位執行副總經理，以視訊影片方式授旗予新成立的歐洲子公司，並由歐洲子公司董事長賈仲雍及國際分公司總經理陳錦洲主持成立活動。
中華電信表示，長期致力於海外業務推展，陸續於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南等地成立海外子公司，今天中華電信海外據點正式進駐歐洲，完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，是台灣唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。
郭水義表示，中華電信的信念是「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡。」德國作為歐洲最重要的經濟中心之一，吸引許多台灣企業在德國擴展業務，中華電信希望能隨時隨地服務客戶，也期勉中華電信歐洲子公司，時刻保持以客戶為中心的態度，在德國在歐盟都建立起更強大的合作夥伴關係。
市場推測，中華電信在德國設立歐洲子公司，與台積電赴德國設廠有關，將瞄準台積電當地網路基礎建設與資通訊（ICT）解決方案等相關需求。但中華電並未證實。
中華電信總經理林昭陽表示，歐洲子公司的設立，為中華電信拓展海外版圖的關鍵性一步，中華電信將偕同當地夥伴與自身資源，全力滿足海外台商及當地企業所需。
中華電強調，歐盟市場包含27個成員國，龐大商機及產業發展持續吸引全球企業目光，身為歐盟內第一大經濟體的德國，更是跨國企業進入歐洲市場的敲門磚，中華電信將憑藉自身電信及ICT技術與能力，做為台商拓展歐洲市場的後盾。一方面積極與德國及歐洲電信商、台商及ICT業者展開合作，同時與鄰近的波蘭固網通信公司EXATEL也有合作計畫進行中。
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