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算力中心投資是筆好生意？宏碁陳俊聖：我態度保留

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。 聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。 聯合報系資料照

對全球掀起興建算力中心，出租算力的投資熱，宏碁（2353）董事長陳俊聖認為，他對此態度保留，因為過去18個月國內外雲端業者修建大型算力中心投資非常大TB（算力單位），「但問題是誰挖到金子？」

他指出，四大雲端業者只有微軟靠綑綁Office等產品收到錢，其他公司都沒挖到，投資必須能見到回收賺錢或增加企業競爭力，過去18個月雲端大廠投資算力金額非常巨大，投資人不會願意讓管理人一直投資下去。

「生成式AI是一個使用情境，不是商業模式，」陳俊聖說，其他人沒有找到新商業模式，生成式AI發展到一個階段會稍微要等一下，收斂一下，等有新商業模式出現就繼續成長，這就是產業發展過程中，企業要注意的地方。

到底算力出租好不好賺？「國網中心幾年前就做了，但要看後來結果如何發展。」陳俊聖指出，現在沒有這麼多算力需求，因為算力的需求來自有商業模式，讓企業挖到金礦，否則企業要算力自己花錢買就好，宏碁不如單純做這個（賣伺服器）生意。

宏碁伺服器子公司安圖斯專注教育及中小企業市場，連續兩年業績大成長，陳俊聖指出，近年伺服器大廠賣很多伺服器給算力中心，等於是賣鏟子（工具），但很可能突然會發現，客戶挖不到金礦，反而滿地都是鏟子（產能過剩）。

「教育市場約占伺服器市場三分之一到一半」陳俊聖說，學校從高中開始就有AI課程，大學更多，很多學術單位都需要採購伺服器，這領域宏碁幾乎沒有碰到台灣品牌對手，主要對手都是惠普或戴爾，偶而會遇到美超微。

陳俊聖說，算力中心這個行業會不會成功，指標是看商業模式會不會興盛，出租算力屬於原始的模式，客戶拿算力做什麼也不會告訴出租方，要怎麼賺錢收錢是重點。

陳俊聖表示，現在宏碁對算力中心生意很保守，自家桃園龍潭的數據中心業務已經滿載，但受限於北區電力限制，暫時沒有擴張計畫。

台灣陸續有科技大廠投資算力中心，如正崴（2392）投資20億元建立綠能運算中心，本季度開張，中華電信（2412）子公司是方電訊（6561）也投資AI雲算力生態系統，弘憶（3312）則宣布擴張算力中心規模。

伺服器 陳俊聖

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