半導體巨頭買面板廠房 台積拓先進封裝美光布局台灣

面板廠群創與友達接連賣廠，分別由台積電及台灣美光記憶體接手，產業專家指出，台積電買群創5.5代廠，瞄準的是扇出型面板級封裝效益，開啟面板廠房「第2春」，美光買友達廠則是專注於前段晶圓測試，擴大投資台灣。

繼群創將南科5.5代廠賣予台積電後，友達也跟進處分台南廠房，今天公告將廠房賣予台灣美光記憶體，交易金額新台幣74億元。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，群創與友達接連賣廠，買家都是半導體廠，一家是晶圓代工龍頭台積電，一家是記憶體廠美光（Micron），不過，這兩宗交易不能視為是面板與半導體產業消長所致。

楊瑞臨表示，群創和友達處分的廠房都是在面板業不具競爭力的老廠；其中，台積電買下群創5.5代廠，將可開啟這座廠的「第2春」。

楊瑞臨進一步指出，在AI晶片客戶需求、對手英特爾（Intel）和三星（Samsung）競爭驅動下，以及應用材料（AppliedMaterials）和亞智科技（Manz）等供應鏈大力投入，使得扇出型面板級封裝效益更加彰顯，促使台積電積極布局面板級封裝，補強先進封裝領域的不足，以滿足客戶多元需求。

他說，群創5.5代廠將有利於台積電團隊加速面板級封裝製程技術研發。據台積電估計，面板級封裝發展在3年後將趨於明朗。

至於美光買下友達台南廠，楊瑞臨表示，台灣是美光動態隨機存取記憶體（DRAM）的生產重鎮，美光將持續擴大投資台灣。據美光規劃，友達台南廠將專注於前段晶圓測試，以支持在台中和桃園廠區持續增加的DRAM生產業務。