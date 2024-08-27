台積電按讚！這家5年資安新創TXOne 讓半導體圈搶買單

連台積電（2330）也按讚！5年齡資安新創TXOne最新一輪募資，獲聯電（2303）TGVest、和碩（4938）及大亞電纜（1609）投資，這家專做智慧工廠產線及機台資安的台灣資安團隊，已拿下全球前10大半導體設備製造商中8家、10大晶圓廠之中6家客戶，乘著台灣半導體產業鏈優勢而起。

一台半導體EUV機台身價高達新台幣100億元，要用多少錢做資安防護？隨工業4.0浪潮興起，從2021年起，製造業已取代金融業跟政府機關成全球駭客最愛攻擊產業，半導體產業機台昂貴，製程停頓帶來損失慘重，半導體大廠為防堵風險，紛紛提高OT（工業營運技術，泛指機台產線）資安投資。

有趨勢科技血統的TXOne，成立種子輪獲得趨勢及四零四科技（MOXA）投資，瞄準資安圈較少人投入的OT領域，2019年起針對工業4.0帶動的機台連網數據分析需求，推出4款產品，打造AI資安平台，在獲台積電採用下，成功搶進半導體產業，去年得到台積電優良供應商獎。

在晶圓代工龍頭也按讚下，TXOne已在全球半導體闖出一片天，成半導體業OT資安龍頭。TXOne創辦人暨執行長劉榮太指出，目前前10大半導體設備製造商，有8家是TXOne客戶，前10大晶圓廠有6家是TXOne客戶，半導體業外，汽車業一線廠有5家是合作客戶。

「過去三年沒有掉過任何一個客人。」劉榮太表示， 資安服務採年約訂閱制，目前跟台積電及聯電合作成立台灣半導體資安聯盟，在機台交付時，要求提供合規條件，TXOne就賣可檢測合規設備的產品給機台公司，讓他們交貨前先自我檢測，英特爾看到台積電的做法，也跟進在美成立SMCC半導體製造資安聯盟，TXOne都是兩大聯盟中唯一的資安業者。

劉榮太指出，「超過50%駭客病毒從邊緣的機台（OT）端發生，一部分是原廠機台設備就有毒，一部分是來自維修機台時，系統整合商帶隨身碟進工廠造成的感染，為此TXOne也開發出可以掃描機台的工具。

「工業4.0的核心就是資安。」劉榮太指出，機台產生數據即時透過網路傳輸分析，以封測廠為例，一台機台有740個感測器，送數據出來，若被惡意攻擊就會受創，其次，資安情境已經改變，公領域有公共設施遭攻擊，私領域則網路犯罪頻傳，若客戶在IT或工廠前段網管處放置資安防護，無法得知機台邊緣端是否遭受病毒攻擊。

劉榮太表示，包括美系半導體巨頭及歐洲豪車大廠，都曾把IT端資安軟體放到工廠產線上，結果慘劇發生，一家是工廠效率下滑40%，另一邊是運算太耗能，讓機器手臂點膠都點不成了，因此才體認到，IT跟OT資安是不同的產品。