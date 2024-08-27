繼台積電德國廠動工 中華電赴德設歐洲子公司

「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡。」是中華電信（2412）董事長郭水義時時念茲在茲的目標，更是中華電信經營信念。近期台灣護國神山台積電（2330）前進德國設廠，中華電信馬上跟進，宣布在德國法蘭克福成立歐洲子公司，並放眼整個歐盟市場，要締造國際業務的新里程碑。而中華電信的國際布局，也橫跨歐、美、亞三大洲。

中華電信宣布，歐洲子公司於8月26日在德國法蘭克福正式成立，同步舉行成立茶會，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽率領四位執行副總，以視訊影片方式授旗予新成立的歐洲子公司並表達其祝福及期許。

中華電信歐洲子公司成立茶會，邀請我國駐德國台北代表處法蘭克福辦事處處長黃瑞坤、法蘭克福經濟促進局亞洲專案處處長Polly Yu、法蘭克福國際投資促進會行銷處副總Bertram Roth、慕尼黑台灣貿易中心主任邱麗琦、德國電信（Deutsche Telekom）、德國台商及當地策略合作夥伴等多位重量級貴賓到場蒞臨指導，共同見證中華電信啟動深耕歐盟市場的歷史性時刻，中華電信歐洲子公司董事長賈仲雍及中華電信國際分公司總經理陳錦洲親赴現場主持成立活動。

中華電信表示，長期推廣海外業務，陸續於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南等地成立海外子公司，中華電信海外據點正式進駐歐洲，完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，是我國唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。

郭水義表示，中華電信的信念是「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡」，德國是歐洲最重要的經濟中心之一，吸引許多台灣企業在德國擴展業務，中華電信希望能夠隨時隨地服務我們的客戶，更期勉中華電信歐洲子公司，時刻保持以客戶為中心的態度，在德國在歐盟都建立起更強大的合作夥伴關係，並不斷創造新的里程碑！

中華電信總經理林昭陽表示，歐洲子公司的設立，為中華電信拓展海外版圖的關鍵性一步，中華電信將偕同當地夥伴與自身豐沛資源，竭盡全力滿足海外台商及當地企業之所需。

中華電信指出，歐盟市場包含27個成員國，其龐大商機及產業發展持續吸引全球企業目光。德國是歐盟內第一大經濟體的，更是跨國企業進入歐洲市場的敲門磚，中華電信將憑藉自身電信及資通訊（ICT）專業技術與能力，自我期許做為台商拓展歐洲市場的堅強後盾。

此外，中華電信表示，一方面積極與德國及歐洲電信商、台商及ICT業者展開合作，同時與鄰近的波蘭EXATEL亦有合作計畫進行中。未來中華電信歐洲子公司將善用中華電信國際網路資源及在台灣資通訊服務的技術與經驗，提供台商及歐洲企業客戶更全面更即時的整合資通訊服務。