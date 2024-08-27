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超微收購ZT Group 英業達擬同意簽署股份購買協議

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

英業達（2356）27日公告，針對超微（AMD）收購ZT Group， 公司擬同意簽署股份購買協議，加入賣方，交易總金額預計新台幣131.61億元，無認列處分損益，將透過其他綜合損益直接計入股東權益項下。

英業達目前仍持股ZT Systems約10%。英業達公告，將同意一同簽署超微收購ZT Group股份購買協議，處分ZT普通股及認股權，以一美元兌換新台幣32元換算，此次交易總金額預計約131.61億元，及取得超微股票約88.4萬股。

英業達2019年即透過投資ZT Systems，切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta供應鏈，雙方攜手代工輝達（NVIDIA）GPU伺服器，英業達主要負責伺服器主機板（L6）組裝業務，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。

對於超微收購ZT後，擬出售製造業務，英業達日前也表示，待超微收購ZT Systems後，將與北美雲端服務供應商客戶商討收購其硬體產線的可行性。

英業達 超微 雲端服務

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