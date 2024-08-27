黃彥男：AI新創投資持續成長 盼助躍升上市櫃公司

數發部長黃彥男今天表示，根據台經院FINDIT平台統計，台灣AI新創投資金額持續穩健成長，AI新創歷年獲投資金額從2015年0.66億美元，成長到2022年3.02億美元，數發部已爭取國發基金百億資金，盼助更多新創躍升上市櫃公司。

數發部今天宣布，「加強投資AI新創實施方案」已獲得新台幣100億元額度，投資範圍包含生成式AI、鑑別式AI等AI新創題材，辦理年限10年，力拚明年正式受理投資案件的申請。黃彥男今天下午出席2024台灣創投年會，以「打造數位新國力」為題進行演講。

黃彥男表示，感謝國發基金支持，有百億資金打造AI生態園區，鼓勵新創企業透過AI技術產生新興應用服務，加強投資AI新創，也需要創投一起合作，希望國外也因為台灣新創，有機會有更多人才到台灣工作。

黃彥男指出，台灣AI新創技術蓬勃發展，數發部持續協助國內AI業者，以國際大廠的開源框架為基礎，開發AI工具且強化技術能量，目前共有98家業者通過218項AI能量登錄，並應用包含AI顧問服務、軟硬整合等。

黃彥男表示，根據台灣經濟研究院FINDIT平台統計，台灣AI新創投資金額持續穩健成長，統計2015年以來數據，新創投資件數從2015年25件、投資金額0.66億美元，成長到2022年64件、投資金額3.02億美元。

黃彥男說，國發基金持續帶動投資新創金額，協助業界掌握AI浪潮，政策上也可以看到，2021年新增數位雲端分類後也帶動一波上市櫃高峰，數位產業上市櫃家數持續增加，希望透過投資，推動更多新創持續成長到上市櫃規模。

黃彥男也點出台灣新創發展3關鍵，包含資金、人才與市場，資金上加強投資AI新創，人才部分透過T大使、就業金卡機制，持續落實人才培育，市場部分則透過數產署計畫，幫助新創走向國際市場。