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宏碁陳俊聖：算力需求沒那麼多 AI投資短期恐放緩

中央社／ 台北27日電

人工智慧（AI）需求大增，不少業者投資建置算力中心出租算力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，出租算力是很原始的商業模式，目前市場沒有那麼多的算力需求，如果沒找到新的商業模式，AI相關投資短期恐放緩。

陳俊聖出席2024台灣創投年會受訪表示，宏碁旗下安圖斯科技在伺服器市場做得不錯，今年成長超過雙倍。現在看到製造伺服器的公司，都在「賣鏟子」給資料中心業者，用來訓練大型語言模型（LLM），安圖斯則是賣到企業端、學校和中小企業，是很實際的生意，不會突然之間發現，「搞了半天買了很多鏟子，挖不到金，你會發現滿地都是鏟子」。

談到算力中心商機，陳俊聖直言，「我們現在有一點保留」，幾個大型資料中心業者過去18個月投入的資本支出非常驚人，「問題是誰有挖到金子」，目前應該只有微軟（Microsoft）收到錢，但不能講賺錢，其他公司都沒有挖到金子。

他強調，投資的重點在於增加競爭力、找到新的生意，目前只有微軟有新商業模式，因為可以與Office應用程式捆綁銷售。如果沒有新的商業模式，卻不斷投資，在沒有看到收益的情況下，沒有投資人會讓管理團隊繼續這樣做，可能成為生成式AI短期面臨的挑戰。

雖然市場上已有不少業者用AI伺服器建置算力中心，以出租算力的模式營運，但陳俊聖認為，這是很原始的商業模式，重點是算力用來做什麼、怎麼收錢和賺錢。如果後續能找到成功的商業模式，AI相關投資與發展就會繼續往前衝，「一波接一波一直上去」。

AI 陳俊聖

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