集邦：友達出售台南廠及后里部分建物 將挹注今年財務表現
TrendForce 27日表示，友達（2409）出售台南廠、及台中部分建物的情況，與群創（3481）日前賣出南科5.5代廠房的狀況類似，是把閒置資產轉化成業外收入，此舉對友達今年整體的財務表現應會有明顯挹注。
根據友達公告，董事會決議同步出售台南科技工業區廠房，及子公司友達晶材位於中科后里園區的停車場等建物設施，合計兩項交易總金額為81億元，預計處分利益為47.18億元。
依據友達目前實收資本額769.93億餘元計算，這次活化資產的虎分利益47.18億元，將可挹注每股稅後純益（EPS）約0.61元。
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