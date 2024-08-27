集邦：友達出售台南廠及后里部分建物 將挹注今年財務表現

佳世達集團董事長陳其宏曾說，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。隨著集團旗下鐳洋科技的立方衛星「夜鷹號」成功升空，佳世達集團正式完成「通天接地」布局，回首過去，陳其宏帶領佳世達從顯示器代工廠轉型多元事業的聯合大艦隊模式，這一步，陳其宏花了十年。

2024-08-27 18:14