童子賢再提核能 重申未來台灣產業轉型需要高品質電力

和碩（4938）董事長童子賢27日出席2024創投年會，以「投資台灣 產業發展新布局」為題演講，再次提到核能，且重申台灣未來產業的轉型，不管是往電動車（EV）、高階晶片製造或發展AI，都需要高品質的電力。

童子賢指出，小小的台灣土地在全球排名137名，人口也只排全球第57名，但台灣GDP排名卻是全球第22名，2023年GDP來到7,551.2億美元、表現優異。

童子賢指出，台灣過去五年，以科技產品出口成長最快，占比約達六至七成，比如聯發科（2454）的晶片、華碩（2357）的筆電、台積電（2330）的晶片。而在疫情期間，2021-2023年台灣經濟表現，尤其是出口持續成長，優於全球均值。

童子賢強調，台灣不管是高科技、農業社會、輕工業到重工業，皆需要人才，因此，高等教育跟普及教育，其實是台灣最好的一項投資。

他說，回首台灣產業轉型歷史，曾經台灣政府早期提倡家庭工廠，也就是家家戶戶從事手工塑膠花、聖誕節燈泡等，這是因為台灣本身沒有資源，為了獲取石油，台灣要靠這樣方式去賺取外匯。

童子賢表示，現在當前我們處的環境是新全球化，主要是因應台積電創辦人張忠謀所講的全球化已死，而新全球化也出現新的現象，尤其是製造業開始搬遷，遷到印度、墨西哥、越南、印尼、泰國、馬來西亞等地，整個東南亞國家大部分都參與到「全球製造再平衡」。

而從其他方面來看，國際貨幣基金組織（IMF）定義全球化的四個方向，包含知識的傳播、貿易與國際往來、資本與投資流動及人口流動，但現在美國很多學校已不再招收某些國家的留學生，或是產品禁止賣到某些國家，這顯示在很多方面全球化已死。

從全球化歷史來看，16世紀時是香料、絲綢、瓷器貿易，而到了20世紀，財富及國家力量的象徵是石油，但到了21世紀，可能是太空、半導體或新能源產業。

童子賢表示，AI會帶來創新產業潮，但AI的核心可能會被少數重要平台業者掌握，且AI也加強了現代既有的強權力量。但從台灣的角度來看，台灣在AI產業占有有利位置，應該要持續地去創造條件。

他說，有人說AI會泡沫化，「但我常說少去做杞人憂天的想像」，因為AI如果有泡沫化，那也會像2000年網路泡沫後，之後會越來越完善，因為AI的應用將大量提升人類生產力。

此外，童子賢舉日本及歐美先進國家為例，近年加大力度使用核能。他說，能源有韌性、國家才會有韌性，而電力即是國力，這是因為台灣要產業轉型，不管是往電動車、高階晶片製造或發展AI，都需要高品質的電力。

童子賢重申，電力用在AI、電動車跟高階晶片製造，是進步國家高度生產力的進化象徵，不應該排斥它，而應該創造條件來滿足它，把產業轉型的所有條件準備好來。