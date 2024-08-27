友達出售南科工廠房等資產給美光 估處分利益47.18億元

友達（2409）董事會27日一口氣通過，出售台南科技工業區廠房，及子公司友達晶材位於中科后里園區的停車場等建物設施，合計兩項交易總金額為81億元，預計處分利益為47.18億元。

友達今天公告表示，為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構，董事會通過處分台南廠不動產及子公司友達晶材后里部分不動產，均出售予台灣美光。

其中，友達台南廠包括：位於台南市安南區科工段351-362地號土地；建號台南市安南區科工段89、89-1、89-2、89-3、89-5~89-10、379、379-1建號的建物；以及設施和動產。土地面積約8萬7,379.04平方公尺，折合約2萬6,432.16坪；建物面積約14萬6,033.28平方公尺，折合約4萬4,175.07坪；交易總金額為新台幣74億元（含建物之加值型營業稅）。預計處分利益新台幣41.74億元（已扣除相關交易費用及預估稅費）。

另外，友達子公司友達晶材處分部分不動產為：建號為台中市后里區中科北段27號建物；停車場、室外雨水貯集滯洪設施、設施及動產。標的物總面積約3萬2,500平方公尺，折合約9,831.25坪。交易總金額新台幣7億元（含建物之加值型營業稅）；預計處分利益新台幣5.44億元（已扣除相關交易費用及預估稅費）。

記憶體大廠美光在與台積電（2330）搶親群創南科四廠戰役中敗北後，傳出在經濟部的牽線下，相中友達位於台南科技工業區內，於2023年8月關廠的C5D及C6C兩座彩色濾光片廠，要做為投入AI伺服器用的HBM產線。

對此，友達日前回應表示，友達在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模的調整；未來在適當時機會活化使用現有廠區。針對傳聞，友達不會對單一事件或是廠商做評論。美光發言系統則表示：「美光對於外界傳言與猜測不予評論」。

半導體暨面板供應鏈人士透露，美光近期負責擴產的主管頻頻南下看廠，希望能買到合意的廠房，做為快速擴產之用。他分析指出，晶圓廠偏好購買面板廠的原因有二，首先是廠房的面積夠大。其次是面板廠的無塵室與半導體的規格十分接近，而彩色濾光片廠的無塵室也與面板廠一致。

友達台南廠是因2006年及2015年，分別砸下約75.3億元、及44.08億元，合計投資逾105億元，相繼入股台灣凸版國際彩光公司取得49%、及100%股權後，一舉將台南廠（台南科技工業區）的4代廠C4A 、5代廠的C5D，及6代廠的C6C三座彩色濾光片廠，和高雄廠（南科高雄園區）的5代廠C5E彩色濾光片廠，共計四座CF廠全數納入友達旗下。

不過，2023年8月友達公告揭露，考量終端需求及長期供需量縮影響，基於彈性規畫的營運策略，將關閉台南C5D、C6C彩色濾光片廠，主要以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主。將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升整體生產製造最適效能與配置。