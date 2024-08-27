日本熊本知事結束訪台 讚台灣產官學強大聯合
日本熊本縣知事木村敬結束訪台行程今天離境前表示，台灣除在製造方面很強，在研發或教育等產官學都有非常強大的聯合，才造就台灣成為世界半導體製造領先者的地位。
木村敬今天搭機返日，他在桃園國際機場接受媒體聯訪時指出，這次訪問工研院，工研院創立至今逾50週年，這50年以來，台灣半導體一路走過來有非常多的進程，台灣不管是在技術或經驗上的累積，都是造成台灣半導體今天領先全球的地位，令人感佩。
他表示，這次還造訪陽明交大等單位，也體會到台灣除了在製造方面很強，不管在研發或是教育等產官學部分，都有非常強大的聯合，才造就台灣成為世界半導體製造領先者的地位。
木村敬指出，關於台積電熊本第3廠案目前是還沒有計劃，但非常期待在1廠與2廠之後開幕與營運越來越順利，等上了軌道，當地民眾對台積電的認知越來越深，之後可能會考慮3廠的部分，目前就是努力協助台積電在熊本縣1廠、2廠的營運部分。
他說，目前在熊本縣，只要提到台灣，不管是大人還是小朋友都知道台積電TSMC 4個英文字母，熊本縣也希望推廣不管在小朋友、大人各個年齡層與台灣的交流。
木村敬此行率熊本政府官員與商會代表訪台，26日上午先前往工研院及新竹科學園區管理局訪問交流，隨後又前往台積電（TSMC）新竹總部訪問。
台積電未透露誰出面接待，台積電表示，對談時再次承諾熊本廠將致力於綠色製造與地下水涵養，並持續積極與當地大學院校共同培育人才、發展產學技術研究。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言