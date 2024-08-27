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日本熊本知事結束訪台 讚台灣產官學強大聯合

中央社／ 桃園機場27日電

日本熊本縣知事木村敬結束訪台行程今天離境前表示，台灣除在製造方面很強，在研發或教育等產官學都有非常強大的聯合，才造就台灣成為世界半導體製造領先者的地位。

木村敬今天搭機返日，他在桃園國際機場接受媒體聯訪時指出，這次訪問工研院，工研院創立至今逾50週年，這50年以來，台灣半導體一路走過來有非常多的進程，台灣不管是在技術或經驗上的累積，都是造成台灣半導體今天領先全球的地位，令人感佩。

他表示，這次還造訪陽明交大等單位，也體會到台灣除了在製造方面很強，不管在研發或是教育等產官學部分，都有非常強大的聯合，才造就台灣成為世界半導體製造領先者的地位。

木村敬指出，關於台積電熊本第3廠案目前是還沒有計劃，但非常期待在1廠與2廠之後開幕與營運越來越順利，等上了軌道，當地民眾對台積電的認知越來越深，之後可能會考慮3廠的部分，目前就是努力協助台積電在熊本縣1廠、2廠的營運部分。

他說，目前在熊本縣，只要提到台灣，不管是大人還是小朋友都知道台積電TSMC 4個英文字母，熊本縣也希望推廣不管在小朋友、大人各個年齡層與台灣的交流。

木村敬此行率熊本政府官員與商會代表訪台，26日上午先前往工研院及新竹科學園區管理局訪問交流，隨後又前往台積電（TSMC）新竹總部訪問。

台積電未透露誰出面接待，台積電表示，對談時再次承諾熊本廠將致力於綠色製造與地下水涵養，並持續積極與當地大學院校共同培育人才、發展產學技術研究。

半導體 台積電 工研院

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