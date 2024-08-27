受惠客戶新品將上市 台亞感測元件產品出貨量將衝刺

感測半導體元件廠台亞（2340）受惠於客戶新品即將上市，拉升公司旗下感測元件產品出貨量，法人估，下半年感測元件業務相比上半年，業績表現將有上看雙位數成長的空間。

法人指出，台亞積極擴大滲透穿戴市場，優化產品效能及多元化技術平台建立導入量產，吸引客戶產業聯盟合作，提升品牌價值與產品市場競爭力，同時結合ESG策略方向，發展出高頻、高壓、低能耗器件開發平台或導入再生材料使用，並積極朝向新能源車用等低碳排應用重點領域發展。

針對感測元件市況，台亞表示，在客戶新品將亮相下，下半年訂單需求狀況比上半年還要好，產能利用率將從52%提升到60-70%左右，法人推估感測元件營收下半年與上半年相較，大概有中高個位數到雙位數的成長。