美光74億元收購友達台南廠房 投入前段晶圓測試
台灣美光記憶體斥資新台幣74億元購買友達台南廠不動產，美光（Micron）表示，收購的廠房將用於前段晶圓測試，以支持台中和桃園廠區持續增加的DRAM生產業務。
友達下午公告，為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構，將位於台南市安南區科工段的2萬6432坪土地和面積4萬4175坪建物賣予台灣美光記憶體，總金額74億元，預計處分利益41.74億元。
美光表示，因應業務需求，美光定期審視並調整全球製造策略，致力為客戶提供領先的解決方案，美光在台灣的營運滿足了人工智慧（AI）時代中持續成長的產品需求，並鞏固美光的市場領導地位。
美光指出，為維持業界領導地位，已與友達光電簽署買賣協議 （PSA），收購其位於台南的廠房土地及廠務設備，這間廠房將專注於前段晶圓測試，以支持在台中和桃園廠區持續增加的動態隨機存取記憶體（DRAM）生產業務。
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