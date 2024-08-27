快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩搶攻沙烏地阿拉伯電競市場 評估設立區域總部

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，8月27日與沙烏地阿拉伯奇地亞城(Qiddiya City)簽署長期合作夥伴協議。左為華碩電腦營運長謝明傑，右為奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood。華碩／提供
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，8月27日與沙烏地阿拉伯奇地亞城(Qiddiya City)簽署長期合作夥伴協議。左為華碩電腦營運長謝明傑，右為奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國，27日與沙烏地阿拉伯首都利雅德之超大型娛樂觀光城奇地亞城（Qiddiya City），於2024年全球新運動會議（New Global Sport Conference）上簽署長期合作夥伴協議，此為華碩在沙烏地阿拉伯市場深耕電競遊戲產業的里程碑，也將對於未來在沙國設立區域總部進行相關評估。

ROG將於奇地亞城的遊戲聖地「遊戲與電競區」內設立電競旗艦店，提供最頂尖的ROG電競筆電、電競顯示器、遊戲周邊裝備等全系列產品，為全球玩家帶來極致的遊戲與購物體驗。未來ROG與奇地亞城將深化合作，共同推動多項創新計畫，將奇地亞城打造為世界頂級的電競生態圈，讓玩家享受更深入且全面的遊戲體驗，並促進沙烏地阿拉伯電競產業發展。

華碩電腦營運長謝明傑表示：「很高興有機會與奇地亞城深度合作，共同打造無與倫比的電競體驗。ROG始終致力於為玩家提供兼具強大效能與潮流設計的電競裝備，展現獨樹一格的無懼精神。這次合作不僅是我們在電競領域的新突破，期待未來能與奇地亞城一起開拓沙烏地阿拉伯電競產業的新格局。」

奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood則表示：「很榮幸能與華碩旗下的電競產業領導品牌ROG合作，不僅幫助我們實踐將娛樂融入生活的建城願景，也進一步鞏固奇地亞城作為全球電競聖地的地位。ROG一直致力於為玩家提供最優質的產品，我們期待在長期合作夥伴的基礎下，未來能繼續攜手共進，推動電競產業的蓬勃發展。」

ROG 華碩 電競筆電

延伸閱讀

華碩、技嘉 押中長天期

華碩智慧物料管理 領航產業躍進

落第「可米小子」任華碩副理卻收40.5萬美金回扣 背信判2年半定讞

華碩旗下ROG攜手COLD STONE揪玩家同樂FUN暑假

相關新聞

友達出售南科工廠房等資產給美光 估處分利益47.18億元

友達（2409）董事會27日一口氣通過，出售台南科技工業區廠房，及子公司友達晶材位於中科后里園區的停車場等建物設施，合計...

童子賢再提核能 重申未來台灣產業轉型需要高品質電力

和碩（4938）董事長童子賢27日出席2024創投年會，以「投資台灣 產業發展新布局」為題演講，再次提到核能，且重申台灣...

《黑神話：悟空》爆紅 童子賢讚：其實是跨國家、跨族群的故事

中國大陸首款3A大作《黑神話：悟空》推出後引發熱議、蔚為風潮，成為Steam平台最為暢銷且活躍的作品，今日在多個公開場合...

市場靜待輝達財報表現 陸行之分享5點看法

輝達（NVIDIA）將在28日美股盤後公布上季財報與營運展望，有分析師樂觀預估上季營收將達300億美元，創下新里程碑；輝...

華碩搶攻沙烏地阿拉伯電競市場 評估設立區域總部

PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國，27日與沙烏地阿拉伯首都利雅德之超大型娛樂觀光城奇地亞城（Qi...

超微力戰輝達 緯創林憲銘看超微併系統整合商ZT的意義

超微（AMD）力戰輝達（Nvidia），近日併購輝達供應商ZT Systems強化人工智慧（AI）晶片與硬體相關產品供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。