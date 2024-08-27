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華碩搶攻沙烏地阿拉伯電競市場 評估設立區域總部
PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國，27日與沙烏地阿拉伯首都利雅德之超大型娛樂觀光城奇地亞城（Qiddiya City），於2024年全球新運動會議（New Global Sport Conference）上簽署長期合作夥伴協議，此為華碩在沙烏地阿拉伯市場深耕電競遊戲產業的里程碑，也將對於未來在沙國設立區域總部進行相關評估。
ROG將於奇地亞城的遊戲聖地「遊戲與電競區」內設立電競旗艦店，提供最頂尖的ROG電競筆電、電競顯示器、遊戲周邊裝備等全系列產品，為全球玩家帶來極致的遊戲與購物體驗。未來ROG與奇地亞城將深化合作，共同推動多項創新計畫，將奇地亞城打造為世界頂級的電競生態圈，讓玩家享受更深入且全面的遊戲體驗，並促進沙烏地阿拉伯電競產業發展。
華碩電腦營運長謝明傑表示：「很高興有機會與奇地亞城深度合作，共同打造無與倫比的電競體驗。ROG始終致力於為玩家提供兼具強大效能與潮流設計的電競裝備，展現獨樹一格的無懼精神。這次合作不僅是我們在電競領域的新突破，期待未來能與奇地亞城一起開拓沙烏地阿拉伯電競產業的新格局。」
奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood則表示：「很榮幸能與華碩旗下的電競產業領導品牌ROG合作，不僅幫助我們實踐將娛樂融入生活的建城願景，也進一步鞏固奇地亞城作為全球電競聖地的地位。ROG一直致力於為玩家提供最優質的產品，我們期待在長期合作夥伴的基礎下，未來能繼續攜手共進，推動電競產業的蓬勃發展。」
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