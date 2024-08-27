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超微力戰輝達 緯創林憲銘看超微併系統整合商ZT的意義
超微（AMD）力戰輝達（Nvidia），近日併購輝達供應商ZT Systems強化人工智慧（AI）晶片與硬體相關產品供應鏈，讓外界關注未來發展。代工廠緯創董事長林憲銘今出席第40屆台灣創投年會，會後接受媒體聯訪時表示，超微投入併購ZT Systems所花費的49億美元（約新台幣1562億元），僅占超微市值約2%資源，耗資並不大，「對它來講是很容易的事情。」
雖超微宣布擬分割ZT製造事業體，價格可能高達30億美元，但林憲銘被問及是否有可能購買該事業體時，他淡淡地說，事情變數還很多，自己現在沒有進一步的想法；也對外傳超微將分割出售30億美元不置可否，僅回應主導權是在AMD。
林憲銘指出，緯創早已在美國進行在地製造，日前亦在加州購入新廠擴產。緯創與集團旗下伺服器廠緯穎亦有許多合作專案正如火如荼進行。緯創與全球各大客戶一直保持順暢溝通，會持續觀望未來發展，「還有很長的路要走」。
緯穎董事會6月發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債，並於7月完成訂價，募集超過467億元資金，是緯穎2019年上市以來，首度透過發債及發行海外存託憑證方式籌資。
7月15日再宣布發行海外存託憑證1100萬單位，每單位表彰普通股1股，每單位價格76.05美元（約新台幣2,477元），發行總金額為8億3,655萬美元（約新台幣272.5億元）。7月17日則於新加坡交易所發行海外可轉債，總金額為6億美元（約新台幣195億元），發行期間五年。
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