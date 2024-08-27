駁卡關黑神話悟空 數發部：審查通過242款大陸遊戲
中國首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」熱銷，但台灣遊戲平台未開賣，引發外界關注。數發部數產署今天表示，不是沒審查通過，而是尚未收到代理商合約文件，過去審查通過中國遊戲242款，並未針對中國遊戲刻意卡關。
中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時打造的3A（高成本、高品質、高行銷成本）遊戲「黑神話：悟空」在全球熱銷，甚至帶動台灣遊戲股跟漲，但也引發外界質疑，台灣是否做不出這樣的遊戲。
數發部數產署副署長林俊秀表示，持續扶植台灣獨立遊戲，目前補助40家獨立遊戲廠商，都是台灣原創，也具備全球視野的遊戲，比較為人所知的包含赤燭的「返校」與「九日」等。
林俊秀指出，除了研發基金之外，數產署也很重視遊戲行銷，包括資訊月也有設立獨立遊戲專區，起心動念就是要讓台灣人玩台灣人的遊戲。
台灣目前仍無法玩到「黑神話：悟空」，引發外界關注是否送件卡關。林俊秀表示，依兩岸人民關係條例及遊戲軟體分級管理辦法，要求應授權台灣代理商在台營運；不過，台灣代理商須於上市前，繳交代理合約、代理營運聲明書、公司資訊說明與伺服器流向檢測報告。
林俊秀強調，此案並非沒有通過，而是還沒收到代理商合約等文件。過去中國遊戲案件都是依照這套流程走，數發部累計審查通過242款中國遊戲，因此，並沒有故意卡關情形。
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