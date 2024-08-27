《黑神話：悟空》爆紅 童子賢讚：其實是跨國家、跨族群的故事

中國大陸首款3A大作《黑神話：悟空》推出後引發熱議、蔚為風潮，成為Steam平台最為暢銷且活躍的作品，今日在多個公開場合，也成為媒體提問焦點。和碩董事長童子賢在創投公會年會上，被大批媒體問及如何看待這款「中國遊戲和角色？」他幽默笑答：這是中華文化的結晶。並半開玩笑地提醒，「你要知道，孫悟空不是中國人，孫悟空是花果山傲來國人，相當於現在的中亞要到西天取經，所以當年的神話，本身就是跨國家、跨族群的故事，有豬、猴子、人、馬，還有牛，混在一起。」

童子賢說，以上都是開玩笑地回應，自己理解不多、辜負各位期待。但他擔任台北市電腦公會理事長時，開創台灣第一次電玩展，就發現電玩展比電腦展更受年輕人歡迎、人山人海，不像電腦展時，年輕人門可羅雀，因為年輕人想購買電腦，會直接前往光華商場。但透過電玩展活動，發現可有助媒合創投、遊戲軟體廠商開發商、遊戲玩家互動，並有助提升遊戲品質和黏著度。

童子賢認為，《黑神話：悟空》爆紅，應也有助遊戲顯卡等硬體銷售更趨活絡。

中國大陸遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）打造的《黑神話：悟空》自20日全球同步發售後，短短3天銷量突破1000萬套，預估銷售額突破百億台幣，在全球引爆話題，也帶動台灣遊戲股及板卡廠水漲船高，昨日國內顯示卡三雄華碩、微星、技嘉全面走揚。

宏碁董事長陳俊聖今日也被問及《黑神話：悟空》效應，他認為，目前尚未看出對電競PC能否帶來更大需求，但應多少可刺激銷量，宏碁目前能見度到第三季，並期待第四季聖誕假期等旺季，預計會持續展開促銷活動。