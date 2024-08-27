精誠旗下智慧資安科技 宣布代理 OT 資安品牌 Claroty

精誠（6214）集團旗下專業資安服務公司智慧資安科技（uniXecure），27日宣布正式代理全球領先的OT資安品牌Claroty，雙方將攜手提供台灣市場最具技術領導競爭力的網路實體系統CPS（Cyber Physical System）資安防護解決方案。初期將聚焦在台灣重要的製造業與守護人民健康的醫療產業，偕同Claroty運用豐富經驗與專業服務，以應對日益複雜的網路攻擊與資安風險，保障企業與民眾的重要資產。

智慧資安科技董事長詹伊正表示：「台灣一直都是全球資安攻擊的重點，根據觀察，工業控制系統（ICS）與物聯網/運營技術（IoT/OT）環境的資安威脅近年大幅增長，對企業營運以及人民生活的影響帶來莫大威脅。而作為全球領先的CPS安全公司，Claroty的解決方案提供深度可視性、威脅檢測與響應、風險管理等優勢，可以全面保護企業的關鍵基礎設施與運營安全，協防企業因應日趨艱鉅的資安挑戰。」

Claroty亞太區總經理Eddie Stefanescu表示：「Claroty的曝險管理解決方案，能夠識別和管理企業網路中的潛在風險，確保企業在面對威脅時具備快速應對能力；xDome for Healthcare專注於保護醫療物聯網設備，確保醫療環境的安全運行，提供從設備識別到威脅檢測的全方位保護。而智慧資安科技對網路安全與合作夥伴生態系統的高度關注，是Claroty在台灣戰略成長的重要一步，我們相信透過此次合作將擴大我們的影響力，特別是在招募新經銷商合作夥伴方面，以及提供用戶豐富及專業的售前及售後服務。」

智慧資安科技專注成為亞洲領先的資安服務與代理商，擁有20多年經驗，代理超過30個國際品牌，服務涵蓋企業與公私部門。以「全域聯防2.0」為核心，整合人員、技術與流程，提供全方位資安服務。2024年推出零信任、DevSecOps、OT資安及雲端合規四大方案，主打Defense Together的口號，將結合自有的資安服務團隊，偕同代理的國內外資安產品，提升資安效能與覆蓋範圍。

未來，智慧資安科技與Claroty將共同推動資安部署，提供企業客戶線上測試平台，加速發展相關應用，協助台灣企業從單一防禦模式進化到全面資安防護體系，涵蓋製造業、能源電網、社區水務設施、醫療設備、數據中心等領域，致力於保護各種環境中的網路實體系統（CPS），包括 IT、IoT、oT、IoMT 和 XIoT 設備，這是市場上獨特且具競爭力的解決方案。