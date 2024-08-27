台亞法說會／擴大碳化矽 SiC、氮化鎵 GaN產能 看2025年營運明顯改善

感測半導體元件廠台亞（2340）27日召開法說會，積極擴大對寬能隙功率半導體元件市場的投入，旗下冠亞半導體（6758）已完成首條月產能2,000片的8吋生產線設備安裝及調試，啟動首套MOCVD磊晶設備的小規模量產，主攻碳化矽SiC產品的積亞為滿足客戶強勁需求，月產能也將從5,000片提升到7,000。

針對公司營運，台亞董事長李國光表示，先從積亞來看，目前積亞於台亞廠區內的生產，只能從月產能5,000片，逐漸拉升到7,000片，為因應產業成長趨勢，已經在國內外尋找適合的場域，擴大積亞生產的規模，應下半年就可以定案，最終目標是達到月產能2-4萬片。

李國光指出，可以看到客戶端的需求力道非常強勁，所以希望積亞能加快提供產品，現階段都在與客戶驗證中，產能利用率更是來到七成左右，只是針對產品安全性、可靠度，需要花費很大的精力以及時間，當前客戶已經開始小量投產。

至於冠亞方面，李國光說明，已經成功完成首條月產能2,000片的8吋生產線設備安裝及調試，啟動首套MOCVD磊晶設備的小規模量產，首批650V HEMT元件已進入試產測試階段，其目標冀望在2024年第4季度前完成產品驗證，並預計明年開始貢獻營收。