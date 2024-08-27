接手ZT製造事業？ 緯創林憲銘：主導權在超微

晶片大廠超微（AMD）將併購輝達伺服器供應商ZT Systems，並計劃分割出售硬體製造事業。代工廠緯創董事長林憲銘今天表示，內部有了解這件事，但現在還沒有進一步的想法或決定，產業變數很多，且主導權在超微。

超微日前宣布計畫以49億美元（約新台幣1563億元）併購美商ZT Systems，強化人工智慧（AI）晶片與硬體產品組合，外界解讀為挑戰輝達（NVIDIA）在AI領域的主導地位，引起市場關注，甚至傳出台灣電子五哥關注誰將買下ZT Systems北美製造業務。

林憲銘今天出席2024台灣創投年會接受媒體採訪表示，超微收購ZT Systems，一定買得成，因為49億美元占超微市值大約只有2%，「對它來講是很容易的事情。」

外傳超微出售ZT Systems硬體製造事業價格可能高達30億美元，林憲銘坦言，現在還很難評估，緯創與超微一直保持順暢溝通管道，「現在還沒有做什麼決定，還是要看未來的發展，還有很長的路要走」，並未鬆口是否有意接手ZT Systems製造事業。

林憲銘強調，緯創近期已在美國加州買下廠房擴產，與集團旗下伺服器廠緯穎現在有很多專案進行合作，將專注於提高AI業務合作綜效。