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Pure Storage 加入超乙太網路聯盟 擁抱 AI 次世代網路

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage（NYSE: PSTG）宣布加入超乙太網路聯盟（Ultra Ethernet Consortium, UEC）。由Linux Foundation成立的超乙太網路聯盟，旨在打造完整、開放、易取得的乙太網路架構，以加速關鍵、資料密集的AI與HPC應用程式。

Pure Storage擁有領導性的資料儲存平台，能滿足企業最頂尖的AI計畫需求，接下來將進一步投入UEC技術標準的制定與整合，並打造及提供一個向前相容的平台，讓使用乙太網路的AI與HPC工作負載能擁有最佳的效能，以支援快速創新，同時加快產品上市。

Pure Storage指出，在企業在努力實現AI目標的同時下，面臨了現有網路解決方案難以管理和擴充的挑戰，使得日益增加的AI工作負載無法獲得所需的彈性和效率，為了因應這些挑戰，UEC致力於提升乙太網路技術，提供一套可擴充、高效率的解決方案來支援AI創新。

Pure Storage分析，憑藉著更低的整體擁有成本（TCO）、廣泛的互通性，以及經過驗證的穩定性，乙太網路被廣泛運用在資料中心，如今已成為全球許多最大型AI叢集的基礎。全新的超乙太網路標準，將使企業現有的AI及HPC投資發揮最大效益，同時還能部署效能密集的應用程式、驅動創新、提高生產力並提升營運效率。

Pure Storage強調，為了對大型AI及HPC技術所需高效能乙太網路標準化及成長做出貢獻，集團將加速平台開發以長期支援UEC標準，從而達成以下優勢，包括加快創新的時間，因為隨著AI及HPC工作負載的加速，採用超乙太網路的AI基礎架構將可縮短工作的完成時間並提高循環率，進而加快模型的建構、訓練及推論，提升創新與上市的速度，並快速洞察趨勢。

其次是擁有具成本效益的高效率營運，因應更快的運算、網路與連接速度，再加上更低的延遲與更高的網路使用率，為企業提供高效能的AI與HPC網路及儲存，而且是建立在具經濟效益又容易管理乙太網路交換器與儲存的基礎上。

最後則是提供更多元的選擇，Pure Storage說明，客戶在InfiniBand（IB）與乙太網路之間將擁有更多選擇，可讓他們將乙太網路的投資，延伸到正在導入的AI與HPC應用程式。

Pure Storage企業市場總經理Maciej Kranz說，Pure Storage一直致力於提供彈性、可靠、高效能的資料儲存技術與服務來簡化企業的資料體驗。加入UEC為Pure提供了可以和運算、網路及儲存領導廠商合作的機會，共同推動新的超乙太網路架構，以滿足先進AI與HPC工作負載的需求。

AI

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