群聯捐贈40套最新 aiDAPTIV+ 方案 給予國立陽明交通大學

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）27日宣布捐贈40套最新的「群聯獨家專利aiDAPTIV+方案AI 100與AI訓練相關軟體」，協助國立陽明交通大學電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能。

群聯表示，在生成式AI的應用需求日益增長下，隨著全球各產業積極探索AI技術的潛力，產官學界紛紛尋求安全、可靠且具成本效益的生成式AI（GenAI）模型地端微調訓練方案，以加速生成式AI的普及化與平民化應用，這一需求在研究機構與學術單位中尤為顯著，特別是針對AI模型地端運算所需的高效能運算設備，成為了當前AI研究推動的一大挑戰。

為應對這一挑戰，群聯捐贈40套最新的「群聯獨家專利aiDAPTIV+方案AI 100與AI訓練相關軟體」，協助國立陽明交通大學電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能，透過這項捐贈，陽明交大能夠將原本無法執行AI模型地端運算訓練的桌上型電腦，快速升級成AI工作站並進行大型語言模型（LLM）的地端微調訓練（Fine-Tuning），讓學生的AI研究不再是紙上談兵，而是可以快速地上機實作，大幅提升生成式AI領域的研究與應用擴展速度，更重要的是，將能為國立陽明交大省下數千萬元新台幣的AI設備採購預算。

國立陽明交通大學校長林奇宏強調，生成式AI不僅能夠改變學術研究及教學模式，還能提供更多創新應用的機會，以生成式AI的相關研究與應用來看，例如智慧醫療資訊與本土語言模型，當前迫切需要低功耗、低成本的落地方案。

林奇宏進一步說，群聯電子支持陽明交大的這批「aiDAPTIV+ 方案AI 100」，能夠讓更多師生更快、更有效率地進行生成式AI領域的研究與應用開發，推動學校在科技創新上的進一步躍升，厚植AI研究技術與能量。未來，期待能與群聯電子有更多深度合作，培育出更多優秀的生成式AI專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻力量。

群聯電子執行長潘健成則說，這次捐贈不僅為陽明交大提供了具體的技術支持，還彰顯了產學合作對於推動AI技術應用的重要性。

潘健成補充，群聯與陽明交大長期以來有著非常緊密的合作關係，這次捐贈正是基於雙方多年的深厚交流所促成，且電機與資訊學院中有許多老師與學生熱衷於生成式AI領域，但由於高階AI伺服器的經費限制，往往難以將研究計畫付諸實行，只能紙上談兵，所以群聯十分榮幸能有機會提供aiDAPTIV+方案給予陽明交大，幫助解決地端AI運算設備的問題，提升學生的競爭力。