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捷克半導體投資布局考察團啟程 國發會：拓展半導體供應鏈布局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
政府率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克，國發會表示，訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之布局。本報資料照片
政府率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克，國發會表示，訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之布局。本報資料照片

政府率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克，國發會表示，鑒於台積電於德國德勒斯登投資設廠，勢將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，本次訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之布局。

國發會表示，本次訪團由國發會、外交部及捷方駐台代表處共同規劃，團員除行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及經濟部陳正祺次長等跨部會政府官員外，還有工研院董事長、台杉投資及輸出入銀行代表，並有16家台灣半導體供應鏈業者隨團，涵蓋半導體供應鏈上下游。

國發會表示，由於捷克緊鄰德國，我國廠商在捷克長久的經營又已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，加上近來台灣與捷克等中東歐國家的關係持續深化，各領域的合作日趨密切，雙邊擁有民主夥伴的友好情誼，均願持續拓展合作。

國發會指出，本次訪問團將就半導體產業等重要台捷合作議題進行交流，除將與捷克國會及政府高層官員會面，顯見捷克政府高層對台灣業者赴捷投資之重視，捷克投資局亦將舉辦投資說明會，向我商介紹投資環境及獎勵措施等，捷克政府並另安排訪團赴捷克烏斯季省、布爾諾等地區進行實地考察，期盼透過深化台捷民主夥伴關係、發掘業者投資機會，以及拓展台灣半導體供應鏈全球佈局，為雙方在半導體產業的共同發展注入新的動力。

國發會也說，為強化台灣與立陶宛創新創業之連結，擴展台立交流合作，劉鏡清在赴捷克訪問前，先赴立陶宛拜訪當地新創業者，包含獲中東歐投資基金投資的雷射公司Litilit、金融科技公司TransferGo等，另亦拜訪台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部Karolis Žemaitis次長會面，除就雙邊合作進展進行交流，亦瞭解台立在半導體產業上未來更多的合作可能。

半導體 捷克

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