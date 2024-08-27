輝達生態系成員、新創 APMIC宣布進軍美國市場

生成式AI浪潮迅速席捲全球，成為全球資本市場、科技巨頭到企業，甚至政府的關注焦點。而輝達（NVIDIA）認證的台灣唯一生成式AI獨立語言模型軟體供應商、企業自主AI解決方案領導品牌APMIC於27日宣布正式進軍美國，將自主研發的大型語言模型「CaiGunn 開講」引進北美市場，主攻「企業大腦」市場。

APMIC是NVIDIA唯一指名為生成式AI獨立軟體供應商（ISV）策略合作夥伴的公司，也是Google機器學習個案中唯一獲選台灣團隊。APMIC未來定位全球「企業自主AI解決方案領導品牌」。

吳柏翰指出，自研在地化大型語言模型「CaiGunn 開講」可提升30%企業服務效率，將搭載DELL、HPE兩大國際伺服器業者成為其解決方案，進入美國市場。根據市調公司P&S Intelligence的數據顯示，自然語言理解2024年的全球市場規模為189億美元，而2030年預估可達803億美元，複合增長率高達27.2%，北美市場將會是需求最大的市場。

APMIC創立於2017年，以自然語言理解（NLU）核心技術出發，由Google Developer Experts （GDE）認證機器學習專家吳柏翰與團隊成立，專精於自然語言處理技術，APMIC提供的企業級解決方案主要為企業以較低成本、高效率打造企業專屬AI數位大腦，建置完成後，員工能用直覺或是對話式的方式使用，員工輕鬆運用AI協助提高客戶服務、文字分析和文件審查等各方面的效率。