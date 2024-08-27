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電子業轉戰生技 前璨圓董座簡奉任投入再生醫療將收割

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
前LED廠璨圓董事長簡奉任約10年前把公司賣給晶電後轉戰生技界，成立永立榮生醫，目前營運成績逐漸浮現，陸續取得共5項美妝保養品創新原料國際INCI認證。記者呂俊儀／攝影
前LED廠璨圓董事長簡奉任約10年前把公司賣給晶電後轉戰生技界，成立永立榮生醫，目前營運成績逐漸浮現，陸續取得共5項美妝保養品創新原料國際INCI認證。記者呂俊儀／攝影

約10年前，前LED廠璨圓董事長簡奉任把公司買給晶電後轉戰生技界成立永立榮生醫，經過將近9年鴨子划水研發，他今天表示，目前已陸續取得共5項美妝保養品創新原料國際INCI認證，其中1項新原料是以人類羊水幹細胞為來源，並將在國內法規開放後，隨即申請上市。

他指出，為充實營運資金，公司已完成增資，現金水位增加為7.8億元，除將加速推進目前再生醫療新藥開發外，也將加緊國際市場布局，並以東南亞為優先目標，尋覓可互補合作的投資對象，拓展國際通路。

簡奉任指出，永立榮創立後，不斷利用羊水幹細胞專利技術優勢，推出再生醫療新藥與醫美產品，讓公司在財務結構穩健與研發創新間取得平衡。本次完成增資後，公司財務體質將更為堅實。未來將持續推進再生醫療新藥開發，也會拓展各種幹細胞外泌體醫美產品線，為公司創造營收。

外泌體為目前生醫界新顯學，醫美產品需求不斷升高。永立榮說明，根據研究文獻，幹細胞外泌體含有生長因子與抗發炎因子，可促進組織再生與修復，降低發炎反應，已被廣泛應用於醫療美容用途。羊水幹細胞因其外胚層特性，比其他來源幹細胞更適合醫美用途。

永立榮是全球少數，也是台灣唯一有分離與培養羊水幹細胞專利技術的生醫公司。2022年10月先推出以小鹿羊水幹細胞上清液為原料，並取得美妝保養品創新原之國際INCI(國際化妝品成分命名)認證，也授權麗豐集團(克麗緹娜)於台灣及中國大陸銷售。

近來包括以小鹿羊水、鹿茸以及人類羊水幹細胞外泌體的美妝保養品原料，陸續成功取得INCI登錄認證，可因應醫美大廠開發新型醫美產品多元需求，鎖定全球規模137億美元的醫美市場。

永立榮日前順利完成現增，共發行1萬張股票，每股價格為38元，總金額3.8億元，除原股東外，還新增了彰銀創投以及工研院旗下，以投資創新技術為主的ITIC（創新工業技術移轉股份有限公司）等投資人。增資後公司股本為3.95億元，根據2024上半年財報推估，募資後現金水位增至7.8億元，每股淨值由15.6元提高至21.2元。

再生醫療產品部分，簡奉任離開璨圓後到清大教書，認識擁有羊水幹細胞專利的黃效民，原本聚焦中風後神經修復，後以促進神經再生與修復為機轉，現也針對因糖尿病與攝護腺根除手術後患者，展開一期臨床試驗，目前收案進行中，待未來取得臨床數據後，將開展授權活動。

至於可治療中重度乾眼症的人類羊水幹細胞外泌體新藥UB003，則已完成初步動物有效性試驗，待完成CMC製程優化後，將進行法規諮詢，申請IND，開展人體臨床試驗。

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