十銓推循環經濟核心理念 ECO 系列產品 注入綠色科技能量

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）與國際趨勢接軌，重視環保議題，將核心產品與永續思維結合，精心研發許多綠色產品給消費者選擇，27日推出以「循環經濟」為核心理念的 ECO 系列產品，分別為 T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 桌上型記憶體及 TEAMGROUP PD20 ECO 迷你外接式固態硬碟。

十銓表示，此兩款產品皆使用 PCR 可回收塑料，包裝皆為通過 FSC 認證環保紙材，充分體現出十銓從產品內技術到外包裝，皆注入綠色創新能量，銓面共築永續環保精神。

十銓指出，T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 為業界首款環保 RGB 燈效超頻記憶體，採用 100% PCR 回收塑料製成的導光柱以及 80% 回收鋁打造的高效散熱片，讓每支記憶體模組都能顯著減少高達 73% 的碳排放量。

十銓進一步說，在技術上，推出 5600 和 6000 MHz 兩種頻率規格，支援最新 Intel XMP 3.0 與 AMD EXPO 雙模一鍵超頻技術，並通過多家主機板廠完整相容性與穩定度測試，結合專利創新線路結構及專利 IC 分級技術，讓記憶體在極佳的相容性下，使玩家輕鬆獲得穩定超頻快感。

十銓強調，T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 擔任先鋒為世界各地電競玩家倡導環保理念，在記憶體穩定高輸出的性能中，齊心點亮永續經營的綠能。