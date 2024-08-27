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蘋果新iPhone發表在即 和碩童子賢看好下半年消費熱潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

蘋果即將在9月10日舉行發表會，市場預期將發表iPhone 16系列，對此，和碩（4938）董事長童子賢27日指出，不評論單一客戶及產品。但重申科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的一個慣例，而品牌廠新品發表大部分落在秋天，通常都會帶動一波消費潮，因此看好未來半年的產業，會有一波不錯的熱潮。

童子賢今日出席2024創投年會，媒體詢問有關蘋果iPhone新機看法及下半年市況看法。

對此，童子賢表示，不評論單一客戶及產品。但科技業的景氣狀況，一般到了秋天，因為科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的一個慣例，也就是說秋天是收割的季節，透過從二、三月一直到七、八月的努力。

童子賢指出，新產品的發表大部分都是秋天，這是很多品牌廠商的慣例，通常這些新產品發表的時候，也都會帶動一波消費潮，所以說每年的下半年跟上半年，很多科技業的營收比重大概是55:45，尤其是八九月之後的秋冬那個比重其實是相當的高，「所以說從這個角度來看，我是看好未來半年的產業，會有一波不錯的熱潮」。

此外，童子賢指出，因為邊緣運算的崛起，AI的運用會落實到邊緣運算這邊來，也就是智慧手機、桌上型電腦或者是筆電，都會在2024到2025年快速的加裝NPU，而NPU的使用會讓AI的效率大幅提升。

科技業 童子賢

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