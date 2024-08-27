聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果新iPhone發表在即 和碩童子賢看好下半年消費熱潮
蘋果即將在9月10日舉行發表會，市場預期將發表iPhone 16系列，對此，和碩（4938）董事長童子賢27日指出，不評論單一客戶及產品。但重申科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的一個慣例，而品牌廠新品發表大部分落在秋天，通常都會帶動一波消費潮，因此看好未來半年的產業，會有一波不錯的熱潮。
童子賢今日出席2024創投年會，媒體詢問有關蘋果iPhone新機看法及下半年市況看法。
對此，童子賢表示，不評論單一客戶及產品。但科技業的景氣狀況，一般到了秋天，因為科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的一個慣例，也就是說秋天是收割的季節，透過從二、三月一直到七、八月的努力。
童子賢指出，新產品的發表大部分都是秋天，這是很多品牌廠商的慣例，通常這些新產品發表的時候，也都會帶動一波消費潮，所以說每年的下半年跟上半年，很多科技業的營收比重大概是55:45，尤其是八九月之後的秋冬那個比重其實是相當的高，「所以說從這個角度來看，我是看好未來半年的產業，會有一波不錯的熱潮」。
此外，童子賢指出，因為邊緣運算的崛起，AI的運用會落實到邊緣運算這邊來，也就是智慧手機、桌上型電腦或者是筆電，都會在2024到2025年快速的加裝NPU，而NPU的使用會讓AI的效率大幅提升。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
📢 蝦皮店到店再公告這類人「取貨期限」再縮水！逾期「將拋棄商品」網友超感嘆
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言