竹陞9月2日轉上櫃 承銷申購踴躍中籤率0.2％
竹陞科技（6739）配合上櫃前辦理公開申購作業，於27日順利完成抽籤程序。根據臺灣證券交易所公布資訊，這次公開申購承銷張數為526張，每股承銷價格75元，申購合格總件數為25萬9,299件，中籤率為0.2％，將於9月2日掛牌上櫃。
竹陞受惠於AI、HPC、HBM帶動的半導體強勁需求及客戶持續擴廠效應，今年營運將呈現月月高、且季季高的走勢。他並透露，隨著美系記憶體大廠展開全球晶圓廠建置配智慧工廠的六年期程，竹陞接單交期已排至2030年，看旺未來數年營運。
竹陞專注在發展人工智慧物聯網（AIoT）智能生態，主要服務全球前十大晶圓代工廠、面板廠等高階製造客戶的智能自動化系統導入，協助客戶建構Fab4.0智慧工廠的建置，持續投入產品的研發並維持高競爭力。
隨著半導體產業客戶端所面臨的競爭壓力，對於成本控管、品質穩定的要求日趨嚴格，各家晶圓廠皆投入生產製程良率改善且生產效率提高，能被委予協助產線改良之供應廠商，在技術能力、服務效率及信任度皆需長期通過客戶驗證，成為產業進入的重要門檻。
竹陞除深耕台灣外，持續透過經銷商制度擴大至國外市場，尤其是新加坡、美國、日本和歐洲等區域，並透過建立各產業經銷商模式跨足其他領域，以擴展產品在市場上的占有率，進一步實現客戶智能化生產普及的目標。
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