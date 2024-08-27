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陳宗權：竹科續鞏固半導體優勢 引進系統和新創企業

中央社／ 新竹27日電

竹科學園區管理局今天召開記者會，這是管理局長陳宗權上任以來主持的首場記者會，他說，竹科未來將鞏固既有的半導體產業優勢，並希望多引進系統應用及新創企業。

陳宗權會後向中央社記者說明未來竹科的發展方向，首先要鞏固現在的半導體優勢，讓既有的優勢繼續強化；第2是希望能多引進系統應用廠商，在人工智慧（AI）浪潮下，結合半導體，推動系統發展，與政府政策對接；第3是引進有潛力的新創企業，為更長遠的競爭力鋪路。

隨著台積電3奈米製程放量，3奈米生產重鎮南科去年營業額攀升至新台幣1兆5855億元，超越竹科的1兆4201億元。陳宗權說，台積電的研發基地與營運核心還是在竹科，且台灣是一體的，竹科、南科、中科各有各的角色，都是努力為台灣好。

竹科管理局今天邀請區內廠商蔡司和以色列新創企業前銳科技主管進行企業簡介。其中，蔡司台灣顯微鏡事業群總監蔡慧說，竹科創新中心6月落成後，不僅有利於對客戶展示產品，並有助於國際化策略推動。

前銳副總經理陳柏達表示，前銳採取以色列研發、台灣製造、美國銷售的策略，將採用台積電3奈米製程技術，與客戶打造特殊應用晶片（ASIC），協助雲端服務供應商保護資料安全，預計明年底完成設計定案。

半導體 台積電 竹科

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