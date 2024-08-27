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童子賢看《黑神話：悟空》 若促進顯卡需求可能有堆疊效果

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

中國大陸國產3A級遊戲大作《黑神話：悟空》在全球掀起熱潮，對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，自己不清楚悟空對硬體有什麼特殊需求，但他認為，如果說悟空這樣子的新的遊戲，需要新的顯卡，可能也會帶動很多硬體設備加裝顯卡，這樣子有時會有一種堆疊的效果。

童子賢27日出席2024台灣創投年會，會前媒體詢問《黑神話：悟空》會否帶動PC或顯卡銷售。

對此，童子賢表示，不管是觀賞影視的電影或戲劇，在網路上用OTP的方式，或者是電玩遊戲，都是讓消費者體驗聲光動畫故事情節，但是他們也有一個特色，就是會帶動硬體的消費，只不過我自己不是電玩的重度玩家，我並不清楚悟空這個遊戲對硬體上面的需求。

童子賢指出， AI的風潮應該也會進入遊戲領域裡面，未來幾年應該會有很多有AI概念的創新的遊戲會出現。

童子賢分析，如果說像悟空這樣的新遊戲，需要新的顯卡，可能也會帶動很多硬體設備會加裝顯卡，那這樣子有些時候會有一種堆疊的效果。

他說，一旦顯卡普及，會有更多遊戲開發者，會好好的利用這個硬體的優勢，開發一些有趣的、整個光影效果比以前更好的一些遊戲，有助於帶動這個科技真正落實到消費者端。

消費 童子賢

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