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緯創董座林憲銘喊「成功不是一種模式」 三招傳授領導心法

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。Epoch School／提供
緯創董事長林憲銘。Epoch School／提供

代工廠緯創（3231）董事長林憲銘近日受邀為時代基金會成立的Epoch School發表精彩演說，並以他過來人的經驗與觀點，熱情地與現場與會的校友們，分享他豐富的人生經驗，他強調「認為成功並非只有一種模式」，而人生就像一個盒子，每個人的盒子都一樣大，只有自己才能決定裡面裝什麼，並以三招親自傳授他一路走來的「領導心法」。

據悉，Epoch School是一個聚集超過3000 位人才的「部落」，是由時代基金會於1998年所成立，長年帶著創新、創業精神，共享讓社會更美好的願景，並以「為社會培育未來的人才」為使命，多年來在世界各角落持續貢獻，發揮影響力。支持來自台灣不同角落的大學生，讓是他們有機會受到多元資源的滋養和啟發，放膽探索未來的可能性。

林憲銘分享，首先第一招為「定義成功」大家要先釐清什麼是成功？是財富、權力還是影響力？他說，打開視野、重新定義成功這件事非常重要，藉此也更容易對自我和社會造成更多的正面影響；同時充分理解自我的強、弱項，也能幫助自己在需要的時候，協助自己完成適當的思考，並進一步做出取捨，透過這個方式也能創造成就出更多、更良好的自我價值。

林憲銘指出，第二招為「建立正確價值觀」，他說，藉由培養正確的價值觀，不僅能使人生走向正面循環，也是找到人生快樂的關鍵。他認為，大家應在求學期間培養這些價值觀，內方（良心原則）外圓（圓融行事）是他的哲學，而在這充滿挑戰的人生，他提到要及時將生活裡的幸福灌注於心，隨時保持樂觀與開心的心態，以此創造良機。以誠心待人，都將會獲得真誠的回饋。

第三招是對「領導能力的竅門」，林憲銘分享，領導必須維持良好的自我信念，而要做到這個目標，除了必須時刻保持「誠懇與誠實」，不欺騙也是首要原則，因為欺騙行為會帶來長期負面影響。同時也要保持自身的「熱誠與激情」，因為以熱情帶動團隊，將能確實的營造出正向的氛圍。

此外，「利他之心」也是非常重要，因為唯有始終保持「利他」，並建立長期合作關係與信任，才能達成夢想中的目標，而保持「謙卑之心」也是必要的重點，期許大家能無論成敗都保持著謙遜的態度，聽取建設性建議以促進提升。另外在「團隊心態」方面，當團隊成功時，自身也要積極分享成果，並尋求新機會。

林憲銘坦言，不過若是在努力的過程中遇到挫折，則需要多多的向內反思，修正策略，持續改進。他也提供大家一個重要的「時間管理」方式，他建議，大家可以使用「82法則」，將 80% 的時間專注於任務完成，20% 用於自我充實、反思與成長，藉此將能帶領團隊邁向成功。

緯創董事長林憲銘。Epoch School／提供
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