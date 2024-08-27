施振榮滿79歲仍不退休？ 自許繼續努力、要獲得更多成就

品牌大廠宏碁（2353）創辦人施振榮27日獲創投公會頒發「終生成就獎」，現年79歲高齡的他，上午也親自現身授獎典禮，並向台下聽眾分享，「外界會關心，自己今天得到『終生成就獎』是不是就要退休了？」對此，他笑稱，「應該不要啦！要繼續努力，我要獲得更多的成就。」

施振榮被視為台灣電子製造產業的先驅，也被視為創投的發起人之一，他最早是在1984年時，創立了全台灣第一家創投公司宏大創投，也才開啟了台灣投資新創的藍圖。而他坦言，自己很有「從無到有」、「從零到一」的基因，並在大家的幫忙之下，才成功達成目標。

施振榮坦言，雖然自己創辦了宏碁集團，成功打造了第一台的電腦、第一台的筆電，但實際上他擁有的能力實在有限，因此很多成果是需要大家一起合力，才能真正完成任務，他強調，再造的關鍵在「換腦袋」不管是我們從外面找尋新元素，還是從內部換腦袋，都是一樣。

施振榮也分享，自己為新竹交大的第一屆畢業生，當初美國要投資的時候，也是找上自己來做，他強調，自己有一個一定要傳達給大家的想法，「軟體一定是一個大家需要努力的部分」，他坦言，我們台灣已經有很多很強勁的軟體實力，而自己目前發現「中美以外的世界」，還是很需要我們台灣企業一同努力，這些「人口不夠多的市場」，仍是擁有不小的規模，可採用「BtoBtoC」的概念搶進。