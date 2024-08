施振榮 獲頒「創投之星」終身成就獎

宏碁(2353)集團創辦人施振榮27日獲頒「創投之星」終身成就獎。施振榮表示,創業一路走來以「無中生有」的精神持續創新創業,為社會創造許多新價值,獲獎後感到責任更重大,未來將在零碳排船、電動物流車與文化科技基金等新創領域為社會做出貢獻。

在台灣引進創投40周年之際,創投公會特別設立「創投之星」獎項,首屆終身成就獎並由行政院院長桌榮泰頒給成立台灣第一家創投公司的施振榮,表彰他對創投產業的貢獻。27日施振榮與夫人葉紫華出席頒獎典禮,由他一手創辦的宏碁、佳世達、緯創三家公司董事長與多位宏碁創業夥伴也出席觀禮。

施振榮表示,感謝主辦單位的肯定,也感到未來的責任更加重大。創業一路走來都是以「無中生有」的精神,從無到有,持續為社會創造價值,大學時創辦了多個社團,出社會後開發出台灣第一台電算器、台灣第一台電腦與全球第一隻電子筆錶,首創全員入股,1984年還創立台灣第一家創投公司-宏大創投。

他並細數一路走來,許多高科技產業國內外的的併購、分割,以及宏碁面對大環境競爭與變化下,啟動了三次的再造,這些都開啟產業的風氣之先,他以「Me too is not my style.」(跟隨非我風格)的精神,做出許多創新,也為產業留下許多的典範。

施振榮說,「從無到有」需要有創業精神,才能為社會創造價值。其中「由0到1」是創業階段,從無到有探索新事業,要不斷摸索,才能找到對的方向,找到有價值的1;另一個則是「由1到N」的專業階段,當確認已找到對的方向且能創造價值後,則透過專業擴張成長為更大的N,創造更大的價值。

施振榮年近80仍持續投入創業,為掌握典範轉移帶來的契機,他全力打造「不造車的車公司」、「不造船的船公司」這種新經營模式,分別創辦了庫得科技(電動物流車)與保利馬公司(零碳排船),並期盼台灣能成為淨零碳排新典範轉移的開拓者。

此外,施振榮創辦的科文双融集團目前也正規劃籌設一個與文化、藝術、科技相關的基金(CATs Fund),希望藉此基金推動文化與科技的整合,進而創造新價值。

他在1984年成立宏大創投,當年他都還不知道LP、GP、普通股、優先股這些名詞,不過為了台灣ICT產業未來發展,當年就投資到日技(SunTech)及國善(Quasel)。

施振榮回憶說,也因SunTech的投資,當年宏碁派人參與設計32位元的工作站,之後才能比IBM更早推出32位元的PC,甚至後來這隻外派團隊成員離開後自行創業成立主機板公司,帶動了白牌電腦的興起,更改變了日後PC的產業生態。

他表示,國善與當時的華智(Vitelic)、茂矽(Mosel)都是在矽谷的記憶體IC設計公司,由於沒有自己的晶圓廠而委託日、韓、台的半導體公司代工生產,當時由於效益不彰,才有了「中央廚房」的概念,後來形成晶圓代工的新商業服務模式。

雖然日技與國善的投資,從王道精神來看,顯性的投資最後都泡湯了,但從隱性的回收來看,卻為產業創造非常大的價值及深遠的影響。

一路走來,宏碁是很多創投基金的LP,並對外募資扮演GP的角色,開創很多基金的新模式,其中Fund21基金以投資宏碁集團內的子公司主,並取得很好的回報。

此外,2005年施振榮退休後成立智融集團,由宏碁退休的各地區總經理及財務長當GP,在台灣、美國、大陸也都籌募創投基金,其中品牌基金與再造基金的投資理念都相當創新且取得成效。