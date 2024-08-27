《黑神話：悟空》激勵電競需求？ 宏碁陳俊聖這樣看
中國大陸國產3A級遊戲大作《黑神話：悟空》上市後席捲全球，部分市場人士看好有望帶動PC換機潮，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖27日回應，其實一下子看不出來對電競PC需求影響，主要是遊戲上市只有幾天，但多少會刺激（PC銷量）。
陳俊聖今日出席2024創投年會活動，媒體詢問最近爆火的3A級大作《黑神話：悟空》對電競市場需求影響。
陳俊聖坦言，其實一下子看不出來，主要是遊戲上市只有幾天，但電競仍然是一個相當核心的項目。（悟空）多少會刺激（PC銷量），然後我們再努力走。
展望下半年，陳俊聖指出，我們現在能見度只有到第3季度，因為第3季度我們正在忙返校需求，而第4季度就是聖誕假期的促銷活動。
陳俊聖分析，所以現在是Prime Day剛剛結束，接下來還要忙第4季度的準備，主要是為聖誕假期的促銷活動。而AI PC是先從商用市場開始，所以商用部分我們都在導入中。
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