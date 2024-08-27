卓榮泰參加創投年會：適逢上任百日 明提101策略目標

「2024台灣創投年會」今（27）日起盛大舉行，現場冠蓋雲集，創投公會理事長邱德成指出，今天適逢行政院「行動創新」內閣上任100天，在這個有特別意義的日子，行政院長院長卓榮泰親自前來，充分地顯示政府對創新、創業、創投的支持。

卓榮泰致詞時則表示，自己的行動創新AI內閣才100天，這100天過得如何「我真的覺得很慢」。他說，尤其明天是第101天，會有個行動101策略目標，要向全國人民報告內容，「短片第一次放完，我看完腦中一片空白，我眼睛看著影片，想著都是100天的回憶。這100天走過很地方、開了很多會、做很多決定也面臨許多挑戰，但也因這100天，讓他能蓄積能量往前走，我要向公會理監事，過去我們來不及參與，未來我們一起向前走。」

主辦單位指出，年會第一天匯聚政商各界的領袖與指標新創，帶來專題演講與座談，並舉行「創投之星頒獎典禮」，表彰在創投領域中表現卓越的企業與人物。今日包含宏碁集團創辦人施振榮、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、佳世達董座陳其宏等電子業重量級大老全數出席。

行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、環境部部長彭啟明、數位發展部部長黃彥男也全數與會。另，中華電董事長郭水義、AppWorks董事長暨合夥人林之晨、TiEA理事長暨91APP*-KY 董事長何英圻、創投公會理事長邱德成、證交所董事長林修銘、金管會主委彭金隆、國票金控董事長魏啟林等人，也共襄盛舉。

邱德成說，回顧過去40年，一定要向一位英雄人物、宏碁集團創辦人施振榮董事長表達最高敬意。他在1984年，台灣還面臨產業轉型的嚴峻挑戰、電子業還辛苦創建期間，施先生不畏困難，當時順利透過政府創投，帶動國家創新跟發展政策，毅然決然地成立台灣第一家創業投資公司，宏大宏碁，從此開啟了我們台灣創投的時代。

邱德成今日並強調，卓院長在行政院經濟發展委員會，提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」，要將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」。將為創投業人帶來更多的投資機會

邱德成說，台灣每一個關鍵時刻，創投都扮演舉足輕重的角色，科技發展背後都有創投支持，創投的本質就是發現問題、解決問題、克服困難，開創新可能。今天沒有投資新創，明天就沒有護國群山。

卓榮泰今日指出，前人走的路，嘗試更多的錯誤，今天要在更短時間做更正確決定，未來台灣在許多產業上需要蓄積更多人才資金和技術，這也是我們希望在經濟發展委員會中，將所有問題展現出來，列出即刻要做、未來要做的目標。