快訊

「他一直很努力想活」！彰化離岸風電工安意外 19歲男急救多天昨晚不治

夏末初秋養生吃芋頭！芋頭易過敏？削芋頭注意2件事避免「咬手」

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

卓榮泰參加創投年會：適逢上任百日 明提101策略目標

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
行政院長卓榮泰說明天是內閣就任第101天，將宣布行動101策略目標。圖/本報資料照片 【作者：胡經周，日期：2024-08-26，數位典藏序號：20240826115104229】
行政院長卓榮泰說明天是內閣就任第101天，將宣布行動101策略目標。圖/本報資料照片 【作者：胡經周，日期：2024-08-26，數位典藏序號：20240826115104229】

「2024台灣創投年會」今（27）日起盛大舉行，現場冠蓋雲集，創投公會理事長邱德成指出，今天適逢行政院「行動創新」內閣上任100天，在這個有特別意義的日子，行政院長院長卓榮泰親自前來，充分地顯示政府對創新、創業、創投的支持。

卓榮泰致詞時則表示，自己的行動創新AI內閣才100天，這100天過得如何「我真的覺得很慢」。他說，尤其明天是第101天，會有個行動101策略目標，要向全國人民報告內容，「短片第一次放完，我看完腦中一片空白，我眼睛看著影片，想著都是100天的回憶。這100天走過很地方、開了很多會、做很多決定也面臨許多挑戰，但也因這100天，讓他能蓄積能量往前走，我要向公會理監事，過去我們來不及參與，未來我們一起向前走。」

主辦單位指出，年會第一天匯聚政商各界的領袖與指標新創，帶來專題演講與座談，並舉行「創投之星頒獎典禮」，表彰在創投領域中表現卓越的企業與人物。今日包含宏碁集團創辦人施振榮、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、佳世達董座陳其宏等電子業重量級大老全數出席。

行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、環境部部長彭啟明、數位發展部部長黃彥男也全數與會。另，中華電董事長郭水義、AppWorks董事長暨合夥人林之晨、TiEA理事長暨91APP*-KY 董事長何英圻、創投公會理事長邱德成、證交所董事長林修銘、金管會主委彭金隆、國票金控董事長魏啟林等人，也共襄盛舉。

邱德成說，回顧過去40年，一定要向一位英雄人物、宏碁集團創辦人施振榮董事長表達最高敬意。他在1984年，台灣還面臨產業轉型的嚴峻挑戰、電子業還辛苦創建期間，施先生不畏困難，當時順利透過政府創投，帶動國家創新跟發展政策，毅然決然地成立台灣第一家創業投資公司，宏大宏碁，從此開啟了我們台灣創投的時代。

邱德成今日並強調，卓院長在行政院經濟發展委員會，提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」，要將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」。將為創投業人帶來更多的投資機會

邱德成說，台灣每一個關鍵時刻，創投都扮演舉足輕重的角色，科技發展背後都有創投支持，創投的本質就是發現問題、解決問題、克服困難，開創新可能。今天沒有投資新創，明天就沒有護國群山。

卓榮泰今日指出，前人走的路，嘗試更多的錯誤，今天要在更短時間做更正確決定，未來台灣在許多產業上需要蓄積更多人才資金和技術，這也是我們希望在經濟發展委員會中，將所有問題展現出來，列出即刻要做、未來要做的目標。

創投 董事長

延伸閱讀

卓揆挺生技 四面向進擊

卓榮泰：發展AI智慧醫療具優勢 政府對產業有信心

接見大橋光夫 卓榮泰曝與謝長廷、李逸洋關係密切

見大橋光夫 卓榮泰暢談與謝長廷、李逸洋關係密切

相關新聞

卓榮泰參加創投年會：適逢上任百日 明提101策略目標

「2024台灣創投年會」今（27）日起盛大舉行，現場冠蓋雲集，創投公會理事長邱德成指出，今天適逢行政院「行動創新」內閣上...

Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

台股歷經新高24390點後，八月遇上史詩級崩跌，近期不斷在高檔震盪，加上不確定因素影響市場情緒…

廣達林百里：AI需求沒問題 輝達財報夥伴提前報佳音

輝達（NVIDIA）將在28日美股盤後舉行財報會議，牽動全球科技股神經。趕在輝達公布上季財報與展望前夕，輝達AI伺服器代...

蘋果重押高階i16 備貨占比創高…鴻海大贏家

業界傳出，蘋果今年對iPhone 16系列新機銷售樂觀，押注iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Ma...

佳世達董座陳其宏打造大艦隊 為何一定要上太空？

佳世達集團董事長陳其宏曾說，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。隨著集團旗下鐳洋科技的立方衛星「夜鷹號」成功升空，佳世達集團正式完成「通天接地」布局，回首過去，陳其宏帶領佳世達從顯示器代工廠轉型多元事業的聯合大艦隊模式，這一步，陳其宏花了十年。

元宇宙太燒錢 Meta高階MR開發喊卡

美國媒體報導，繼蘋果暫停開發Vision Pro第二代後，科技巨擘Meta原先有意推出的新款高階ＭＲ（混合實境）產品也臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。