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施振榮獲頒「終生成就獎」 童子賢、林憲銘大咖齊聚祝賀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
施振榮獲頒終生成就獎。記者吳康瑋／攝影
施振榮獲頒終生成就獎。記者吳康瑋／攝影

宏碁（2353）創辦人施振榮27日獲邀參加「台灣創投年會」，並獲頒「終身成就獎」的殊榮，而施振榮被視為台灣電子製造產業的先驅之一，此次授獎典禮吸引大批業界代表現身齊聚，包括電子代工大廠和碩（4938）董事長童子賢、緯創（3231）董事長林憲銘接連現身年會現場，而林憲銘也被施振榮列為宏碁的創辦人之一，因此他此次現身也是特別為見證「恩師」獲獎。

事實上，今年是台灣引進創投的第40周年，而「台灣創投年會」也象徵著台灣創業投資產業的成熟和潛力發展，並奠下了台灣第一個針對創業投資產業大型活動的基礎，今日創投公會除了將在年會中頒發「創投之星」等獎項，也將授予宏碁創辦人施振榮「終生成就獎」的殊榮，創投公會理事長邱德成致詞時提到，當初施振榮創辦人於1984年，創立了全台灣第一家創投公司宏大創投，也才開啟了台灣投資新創的藍圖。

邱德成強調，這場盛會不僅僅是一次慶祝，更是台灣創業投資產業邁向新里程碑的開始，引領著台灣的創業投資領域邁向更加繁榮的未來。同時，也凝聚了無數投資者、創業家和業界專家的智慧與力量，不僅為創業生態圈帶來了更多的關注和支持，也為台灣的創新創業環境注入了新的活力和動力，他重申「今天沒有投資新創，明天就沒有『護國群山』，投資創投就是投資國家。」

施振榮對於童子賢、林憲銘等大咖，具有非凡的意義，而林憲銘從過去在施振榮底下做事開始，就是一直將施振榮當作楷模來效仿，因此此次特地現身與會見證這項殊榮，據悉，包括中華電信（2412）董事長郭水義、和碩聯合董事長童子賢、AppWorks董事長林之晨、TiEA理事長暨91APP董事長何英圻、緯創董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊聖，佳世達（2352）董事長陳其宏等大咖，皆齊聚見證施振榮獲頒「終身成就獎」。

緯創董座林憲銘、和碩董事會童子賢。記者吳康瑋／攝影
緯創董座林憲銘、和碩董事會童子賢。記者吳康瑋／攝影
施振榮獲頒終生成就獎。記者吳康瑋／攝影
施振榮獲頒終生成就獎。記者吳康瑋／攝影
和碩董事會童子賢、緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影
和碩董事會童子賢、緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影

創投 施振榮

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