元宇宙太燒錢 Meta高階MR開發喊卡

美國媒體報導，繼蘋果暫停開發Vision Pro第二代後，科技巨擘Meta原先有意推出的新款高階ＭＲ（混合實境）產品也臨時喊停，目前開發團隊已停止相關作業，此一消息無疑是對元宇宙產業一大打擊。業界人士認為，元宇宙市場要興起，端看蘋果平價ＭＲ新品何時上市以及元宇宙商業模式何時能確立等兩大因素。

據悉，Meta高層看到蘋果Vision Pro賣不動，憂心新品定價太高將難以消受，決議取消開發代號「La Jolla」的高階ＭＲ頭戴式裝置，但入門款Meta Quest 3的後續機種仍會持續推出。

美媒「The Information」指出，原定「La Jolla」的高階ＭＲ頭戴式裝置將在二○二七年問世，主要競爭對手就是蘋果的Vision Pro第二代，該產品也與Vision Pro一樣採用Micro OLED顯示技術，但終端售價難以下降，因此經評估後喊卡。

業界人士分析，Meta旗下的元宇宙部門Reality Labs一直在燒錢，甚至是Meta唯一虧損的單位，儘管Reality Labs的營收僅占Meta整體營收約百分之一，但何時能開始貢獻獲利，就連創辦人祖克柏也無法預期，現階段能逐步改善虧損幅度已是祖克柏盡最大努力，若冒險開發高階新品，恐怕投資人與董事會都未必能接受。

而隨著蘋果、Meta陸續傳出停止開發高階ＭＲ裝置新品，元宇宙產業也再次籠罩陰霾，讓國內元宇宙族群宏達電、玉晶光、亞光與揚明光在這個領域的前景備受關注。

業界人士指出，新科技產品的銷售量除了取決於應用，價格也是一大考量，尤其目前全球經濟局勢動盪，用戶就連智慧手機的換機意願都不高，更別提屬於創新應用的ＭＲ裝置或元宇宙產品，因此透過平價版機種達到先求有、再求好。

然而，硬體方面的利潤仍不足以支撐蘋果、Meta所投入的研發成本，必須靠軟體、廣告等收入，才有機會讓元宇宙市場產生獲利，但現階段元宇宙市場並未有明確的商業模式，硬體產能也不如手機如此龐大，因此無論是哪個業者，目前都難以在元宇宙產業獲利。

業界人士認為，誰能先在元宇宙市場找到可行的商業模式，就能在此一市場稱王，現階段各家業者也都在摸索，而在尋找到商業模式之前，若想要保持市場地位，恐怕也只能持續燒錢投資。